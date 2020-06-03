Çarptığı otomobilin sürücüsü ölen ambulans şoförü adliyede (2)
TUTUKLANDIZonguldak'ın Kozlu ilçesinde, çarptığı otomobilin sürücüsü Zekariya Duyar'ın hayatını kaybetmesine neden olan ambulansın şoförü M.C.U. (23), savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
03.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:34
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, çarptığı otomobilin sürücüsü Zekariya Duyar'ın hayatını kaybetmesine neden olan ambulansın şoförü M.C.U. (23), savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Kazada kusurlu bulunan M.C.U., 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA