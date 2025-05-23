Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı mı, neden? SON DAKİKA

Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı mı, neden? SON DAKİKA
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili iddialarla bir kez daha gündeme geldi. Takımdan ayrılıp ayrılmadığı ve olası yeni adresi futbolseverler arasında büyük merak konusu oldu. Peki, Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı mı, neden? İşte, detaylar…

Dünyaca tanınan teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid kariyeriyle ilgili ortaya atılan iddialarla spor gündeminin merkezine oturdu. Kulüple yollarını ayırıp ayırmadığı ve gelecekte hangi takımı çalıştıracağı soruları futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı mı? Carlo Ancelotti Real Madrid'den neden ayrıldı? İşte tüm dikkatleri üzerine çeken bu gelişmenin perde arkası…

CARLO ANCELOTTİ REAL MADRİD'DEN AYRILDI MI?

Dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti, 2025 yılının Mayıs ayında Real Madrid ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamayla Ancelotti'nin görev süresinin sona erdiği ve takıma veda ettiği doğrulandı. Bu gelişme, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, İtalyan teknik adamın Real Madrid'deki ikinci dönemini de resmen noktalamış oldu.

Real Madrid'den konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Real Madrid ve Carlo Ancelotti, Ancelotti'nin Real Madrid'deki görevine son verme konusunda anlaşmaya vardı. Kulübümüz, Real Madrid ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden birine şükran ve sevgisini sunmak sunar.

Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı mı, neden? SON DAKİKACarlo Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı mı

Duyurunun yayınlanmasının ardından Real Madrid başkanı Florentino Perez; "Carlo Ancelotti artık sonsuza dek büyük Real Madrid ailesinin bir parçası. Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir koçtan keyif aldığımız için gururluyuz." şeklinde konuştu.

Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı mı, neden? SON DAKİKACarlo Ancelotti Real Madrid

CARLO ANCELOTTİ REAL MADRİD'DEN NEDEN AYRILDI?

Ancelotti'nin ayrılığında hem sportif hem de kariyer planlamasına yönelik nedenlerin etkili olduğu belirtildi. Şampiyonlar Ligi'nde erken elenen ve yerel kupalarda da beklenen başarıyı gösteremeyen Real Madrid'de, teknik heyet üzerindeki baskı sezon boyunca artış göstermişti. Ancak ayrılığı hızlandıran asıl nedenin, Ancelotti'nin farklı bir takımın başına geçme kararı olduğu ifade edildi.

Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı mı, neden? SON DAKİKAXabi Alonso Real Madrid

Real Madrid yönetiminin, Ancelotti'nin boşalan koltuğuna kimin getirileceği konusunda ise yakın zamanda resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Kulislerde, eski futbolcu Xabi Alonso ismi ön plana çıkıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 13 ildeki müdürlerin hepsi değişti
Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

ATV'nin rüzgar gibi başlayan dizisi final kararı aldı
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi

İlçenin göbeğinde rezalet! Vatandaş duruma tepkili
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.