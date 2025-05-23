Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı mı, neden? SON DAKİKA

Dünyaca tanınan teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid kariyeriyle ilgili ortaya atılan iddialarla spor gündeminin merkezine oturdu. Kulüple yollarını ayırıp ayırmadığı ve gelecekte hangi takımı çalıştıracağı soruları futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı mı? Carlo Ancelotti Real Madrid'den neden ayrıldı? İşte tüm dikkatleri üzerine çeken bu gelişmenin perde arkası…

CARLO ANCELOTTİ REAL MADRİD'DEN AYRILDI MI?

Dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti, 2025 yılının Mayıs ayında Real Madrid ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamayla Ancelotti'nin görev süresinin sona erdiği ve takıma veda ettiği doğrulandı. Bu gelişme, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, İtalyan teknik adamın Real Madrid'deki ikinci dönemini de resmen noktalamış oldu.

Real Madrid'den konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Real Madrid ve Carlo Ancelotti, Ancelotti'nin Real Madrid'deki görevine son verme konusunda anlaşmaya vardı. Kulübümüz, Real Madrid ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden birine şükran ve sevgisini sunmak sunar.

Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı mı

Duyurunun yayınlanmasının ardından Real Madrid başkanı Florentino Perez; "Carlo Ancelotti artık sonsuza dek büyük Real Madrid ailesinin bir parçası. Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir koçtan keyif aldığımız için gururluyuz." şeklinde konuştu.

Carlo Ancelotti Real Madrid

CARLO ANCELOTTİ REAL MADRİD'DEN NEDEN AYRILDI?

Ancelotti'nin ayrılığında hem sportif hem de kariyer planlamasına yönelik nedenlerin etkili olduğu belirtildi. Şampiyonlar Ligi'nde erken elenen ve yerel kupalarda da beklenen başarıyı gösteremeyen Real Madrid'de, teknik heyet üzerindeki baskı sezon boyunca artış göstermişti. Ancak ayrılığı hızlandıran asıl nedenin, Ancelotti'nin farklı bir takımın başına geçme kararı olduğu ifade edildi.

Xabi Alonso Real Madrid

Real Madrid yönetiminin, Ancelotti'nin boşalan koltuğuna kimin getirileceği konusunda ise yakın zamanda resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Kulislerde, eski futbolcu Xabi Alonso ismi ön plana çıkıyor.