Carlo Ancelotti, Everton için doğru isim mi?

20.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:13

Marco Silva’nın geçtiğimiz haftalarda menajerliğinden ayrıldığı Everton, 18 puanla Premier League’in 16. sırasında. Cumartesi günü Arsenal’i ağırlayacakları maçta takımın başında yine Duncan Ferguson olacak. Ancak pazartesi gününden itibaren tecrübeli İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti’nin takımın başına geçmesine, Ada’daki ve İtalya’daki birçok medya organı kesin gözüyle bakıyor.

Everton’da Ancelotti’yi önemli işler beklediğine şüphe yok. Napoli’de tatsız bir şekilde görevden alınan Ancelotti, Everton’da neler yapmalı, nasıl yapmalı? Eurosport İtalya’da görev yapan gazeteci Matteo Zorzoli cevaplıyor.

Ancelotti, neredeyse Everton’da. Buna sezon başında pek çok kimse inanmazdı. Everton sizce onun için doğru bir durak mı?

Bence evet. Uzun zamanlı bir proje olarak Everton’ı seçmiş olmalı. Bu onun için önemli bir sınav olacak. Napoli’deki son olaylar, yanlış anlaşılmalar ve görevden alınması, Ancelotti’yi orada herhangi bir hedefe ulaşamadığına ikna etti.

Everton’da, takım yönetiminin de yardımıyla, artık tam olarak kendi takımını yaratabilir ve Premier League’in üst tarafları için kendini bir yarışa sokabilir. Dünyaya, David’in Goliath’ı mağlup edebileceğini gösterebilir. O hiç bir zaman Premier League’i Serie A veya La Liga’ya tercih ettiğini saklamadı.

İşin tabii ki ekonomik boyutu da var. Ancelotti, bazı gazetelerin söylediğine göre sezon sonuna dek 4 milyon sterlin kazanacak.

İngiltere medyası, Ancelotti’nin bir takımı baştan inşa etme konusunda yeterince tecrübeli olmadığını, onun daha çok hazır takımları başarıya ulaştırabildiğini düşünüyor. Sizce bu düşünce doğru mu?

Bu oyuncu grubuna ve kulübün genel koşullarına bağlı bir konu. Ancelotti, kariyerinin başından beri hep en üst düzey takımları -arkasında da kuvvetli bir takım sahibi veya yönetim varken- yönetti. Napoli’deki ve Münih’teki son iki macerası, oyuncularla çok iyi ilişkiler kuramaması üzerine sona erdi. Futbolla alakalı mevzulardan dolayı sona ermedi.

İşin taktik boyutunda ondan neler bekleyebiliriz?

Ancelotti’nin kariyerine baktığımızda, onun kendisini takımın düzenine kolayca adapte edebildiğini görüyoruz. Önceki teknik direktörlerin yerleştirdiği tüm düzenleri çok iyi bir şekilde devam ettirebiliyor.

Daha önce Milan 4-2-3-1 oynuyorken takımın başına geçti ve her şeyi kazandı. Sonrasında Bayern Münih’te Pep Guardiola’nın 4-3-3’ünü çok iyi devam ettirdi. Taktiksel anlamda bukalemun gibi bir futbol adamı Carlo Ancelotti.

Peki transferler?

Bu konuda üç isim öne çıkıyor: Moise Kean, Piotr Zielinski ve Alessandro Florenzi.

Zielinski, “Carletto” tarafından en çok kullanılan oyunculardan biri. Ve Everton’da kadroda görmek isteyeceği oyunculardan biri o olabilir. Zielinski uzun süredir Napoli ile kontrat yenileme konusunda konuşuyor ancak hâlâ bir bir anlaşmaya varılmamış olması, ayrılık ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Ancelotti’nin Everton’a gelişi, Moise Kean’in geleceğini de değiştirebilir. Onun, genç yetenekleri geliştirme konusunda ne kadar kabiliyetli olduğunu biliyoruz. Hernan Crespo, Kaka, Andrea Pirlo, Kingsley Coman gibi isimlerin, Ancelotti’nin tedrisatında nasıl geliştiğini görmüştük.

Son olarak, sağ bek Florenzi’nin devre arası transfer döneminde Roma’dan ayrılacağı ve Ancelotti’yi takip edeceği konuşuluyor.