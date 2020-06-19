Çarkıfelek meyvesine yoğun talep TÜRKİYE'de, ilk kez Finike'de bir üretici tarafından denendikten sonra üretimine başlanan çarkıfelek, diğer adıyla passiflora meyvesi, yoğun talep görüyor.

TÜRKİYE'de, ilk kez Finike'de bir üretici tarafından denendikten sonra üretimine başlanan çarkıfelek, diğer adıyla passiflora meyvesi, yoğun talep görüyor. Üretici Mete Apaydın, "İnanılmaz bir talep var. Sadece Türkiye içinde değil, dünyada çok büyük talep var. Türkiye için olmazsa olmaz fırsat bir meyve olacak" dedi.

Güney Amerika ile Güney Afrika'da yetişen ve iki yıl önce Finike'de üretimine başlanan Çarkıfelek meyvesinin hasadı başladı. Bölgedeki narenciye üreticilerinden biri olan Mete Apaydın, Türkiye'de ilk kez alternatif meyve olarak çarkıfelek meyvesini ürettiklerini ve tüketici sofrasıyla buluşturduklarını söyledi. Mete Apaydın, "Yaklaşık 2 yıl önce Finike'mizin olmazsa olmazı portakalın yanında hangi ürünler olabilir diye araştırma yaptık. Tropik meyvelerden 'tutku meyvesi' olarak da bilinen çarkıfelek, diğer adıyla passiflora meyvesini denedik. Olabileceğini gördük ve üretimi arttırdık. Yaklaşık bir yıldır da ciddi miktarda aynı Güney Amerika, Güney Afrika'da olduğu gibi birinci kalite ürün yetiştirip, tüketicinin önüne koyabiliyoruz. Bu üretimi Türkiye'de ilk defa biz gerçekleştirdik. Bizden sonra Gazipaşa'da denendi. Akdeniz bölgesinde çarkıfelek meyvesinin olabileceğini gösterdik" dedi.

ÇARKIFELEK MEYVESİNE YOĞUN TALEP VARÇarkıfelek meyvesine yoğun talep olduğunu söyleyen Mete Apaydın, "Bundan sonra da talebin çok aratacağını düşünüyoruz. Çünkü inanılmaz bir talep var. Sadece Türkiye içinde değil, dünyada çok büyük talep var. Türkiye için olmazsa olmaz fırsat bir meyve olacak. Güney Amerika'da, Güney Afrika'da üretildiği gibi burada da birinci kalite çarkıfelek üretmeniz mümkün. Akdeniz bölgesinde havanın sıfır dereceye inmediği bölgelerde hem serada hem de bahçede yetişebilir. Dış alanda üretilen meyveyi, bir kez serada yetişen meyveyi haziranda başlayıp, eylül ayına kadar hasat edebiliyoruz. Aynı zamanda sera içinde ısı kontrolünü sağladığımız için ocak ve mart ayında da bir kez daha meyve alabiliyoruz. Dolayısıyla çarkıfelek meyvesi 6 ay boyunca farklı dönemlerde üç ay arayla ürün alabiliyoruz" diye konuştu.SARMAŞIK GİBİÇarkıfelek meyvesinin sarmaşık gibi olduğunu, bulunduğu alanı kısa sürede sarmaya başladığını anlatan Apaydın, "Fidesini diktiğiniz zaman aylar içerisinde kolları bahçeye sarmaya başlıyor. Telleri sara sara çevresine yayılıyor. Herhangi uygulama yapmadan sadece gübresini verdiğinizde toprağını da sevdiyse inanılmaz şekilde büyüyor. Yeşilden mor renge dönüşüyor. Olgunlaştığında 'ben olgunlaştım' deyip düşüyor. Mükemmel bir lezzeti var" dedi.'SAKİNLEŞTİRİCİ VE B KOMPLEKSİ BAKIMINDAN ZENGİN'Çarkıfelek meyvesinin sakinleştirici bir özelliği olduğunu söyleyen Apaydın, şöyle devam etti: "Vücudun ihtiyacı olan B kompleksi bakımından oldukça zengin. Aynı zamanda sinir hücrelerinin deforme olmasını önler. Yani sakinleştirici bir etkisi vardır. Kronik yorgunluk ve uykusuzluk çekenler için ideal bir meyve. Aynı zamanda serotonin hormonun artmasını sağlayarak mutluluk verir, yani beynin işlevselliğini arttırır. Yüksek lif içerdiğinden bağırsakların çalışmasını sağlarken asidik özellikleri sayesinde de idrar yollarında bakteri ve enfeksiyonu önler. C vitamini açısından oldukça zengindir."TÜRKİYE'DE ÜRETİLENİN KİLOSU 160 LİRA

Kolombiya'dan Türkiye'ye getirilen ve internet üzerinden satışa sunulan bu meyvenin kilosunun 360 liraya kadar satıldığı, yine büyük bir süpermarket zincirinde ithal ürünün kilosunun 190 lirayı bulduğu belirtildi. Türkiye'de üretilen çarkıfelek meyvesinin kilosunun ise 160 lira olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA