Cansuyu Derneğinden Suriye'ye insani yardım
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Cansuyu Derneğinden Suriye'ye insani yardım

09.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.11.2020 13:30
Cansuyu Derneğinden Suriye'ye insani yardım

Cansuyu Derneği, Suriye'de temel yiyecek malzemeleri, hijyen paketleri ve giyeceklerden oluşan acil insani yardımı, Azez, Afrin ve İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Cansuyu Derneği, Suriye'de temel yiyecek malzemeleri, hijyen paketleri ve giyeceklerden oluşan acil insani yardımı, Azez, Afrin ve İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamada, Ankara ve Samsun temsilcilerinin başında bulunduğu organizasyon ile toplanan yardım malzemelerinin Suriye'ye gönderildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, yaşanan katliamlardan dolayı evlerini terk edip kamplara sığınan binlerce Suriyeli muhtaca yardımların ulaştırıldığını söyledi.

Çadır kent kurdukları kamp bölgelerindeki temel ihtiyaçları karşılayan ekiplerinin, bölgedeki faaliyetlerine yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Savaş, yaşanan dramın ve zorlu yaşam şartlarının devam ettiğine dikkati çekti.

Savaş, bölgedeki zorlu yaşam şartlarının devam ettiğini anlatarak, "Buradaki kardeşlerimizin bir nebze olsun acılarını hafifletmek, acil ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara umut olmak için seferberiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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