Canlı yayında intihar girişimi yapan şahsı polis böyle etkisiz hale getirdi
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Canlı yayında intihar girişimi yapan şahsı polis böyle etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Canlı yayında intihar girişimi yapan şahsı polis böyle etkisiz hale getirdi Sarıyer'de bir genç sosyal medyada canlı yayın yaparak bıçakla intihar girişiminde bulundu Saatlerce polisleri peşinden yürüten şahıs bir anlık dalgınlığıyla etkisiz hale getirildi TEM Otoyolu Sarıyer mevkisinde bir...

Canlı yayında intihar girişimi yapan şahsı polis böyle etkisiz hale getirdi

Sarıyer'de bir genç sosyal medyada canlı yayın yaparak bıçakla intihar girişiminde bulundu

Saatlerce polisleri peşinden yürüten şahıs bir anlık dalgınlığıyla etkisiz hale getirildi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Sarıyer mevkisinde bir genç, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak intihar etmek için FSM Köprüsü'ne yürümek istedi. Yayının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, boğazına bıçak dayayarak yanına yaklaştırmayan genci bir anlık dalgınlığından faydalanarak etkisiz hale getirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 00.00 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı bağlantı yolunda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşlarındaki M.Ö. isimli genç, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru yürümeye başladı. Canlı yayını gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gencin yayına gelen polis ekipleri, onun köprüye yürümesini engelleyerek ikna çalışmalarına başladı.

Canlı yayında intihar girişimi

Ancak genç bu seferde bıçağı boğazına dayararak polislerini yanına yaklaştırmadı. Saatlerce devam eden girişim sonucunda bir anlık dalgınlığından yaralanan polis, genci etkisiz hale getirdi. Bıçağa el koyan polis genci emniyete götürdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Canlı yayında intihar girişimi yapan şahsı polis böyle etkisiz hale getirdi
Canlı yayında intihar girişimi yapan şahsı polis böyle etkisiz hale getirdi
Canlı yayında intihar girişimi yapan şahsı polis böyle etkisiz hale getirdi
Canlı yayında intihar girişimi yapan şahsı polis böyle etkisiz hale getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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