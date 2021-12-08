Canlı maç izle! Juventus - Malmö maçı canlı izle! - Haberler
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Canlı maç izle! Juventus - Malmö maçı canlı izle!

Canlı maç izle! Juventus - Malmö maçı canlı izle!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grupların son maçlarıyla devam ediyor. Hedefine ulaşmak isteyen Juventus ile Malmö bugün karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Juventus - Malmö maçı canlı izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçında Juventus, Malmöile karşı karşıya geliyor. Juventus, Malmö ile kozlarını paylaşacak. Canlı maç izle! Juventus - Malmö maçı canlı izle!

JUVENTUS - MALMÖ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Juventus - Malmö maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak.

Juventus - Malmö maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 20:45'te EXXEN platformundan yayınlanacak

Juventus - Malmö maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Şampiyonlar Ligi günün programı :

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

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