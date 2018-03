Cankul, İşadamları ile Buluştu

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İlçede bulunan iş adamları ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Kepsut ilçesinde faaliyette bulunan iş adamları ile bir araya geldi. Başkan Cankul, "Siz değerli iş adamlarımız ilçemiz ekonomisinin lokomotifleri siniz. Sizler sayesinde hemşehrilerimiz hem ihtiyaçlarını hem de ailelerinin rızkını evlerine götürebiliyor. İlçemizin ekonomik refah seviyesinde ciddi bir etkiniz var. Bu sebeple ilçemizde bizim üzerimize düşen her türlü talebinizi anında yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bizlere istediğiniz an günün her saati 7-24 ulaşabilirsiniz. İlçemize katkılarınızdan dolayı siz iş adamlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kepsut'ta üretim yapan işadamları adına konuşan Tacettin Demirsu "Kepsut ilçesinde faaliyet gösteren iş adamları olarak bizler de Belediye Başkanımız İsmail Cankul'a her zaman her konuda yanımızda olduğu için ve işlerimizin aksaksız olarak devam etmesinde gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR