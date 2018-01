Canko: "Türkiye, Troy'u Çok Sevdi"

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında tüketicilerle buluşan yerli ödeme yöntemi TROY, 2 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşti ve OVP'de 'tasarruf artışına katkı sağlamak' amacıyla kendine yer edindi. BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko yaptığı açıklamada "Türkiye TROY'u çok sevdi. Sanayiden perakendeye ve finansa bu ekosistemin geliştirilmesinde yapıcı rol üstelenecek, her alanda 'dönüşümü' destekleyecek herkesle iş birliğini de artırmayı hedefliyoruz" dedi.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen kartlı ödeme yöntemi TROY'un, 2017 yılındaki faaliyetleri ve gelecek hedefleri paylaşıldı. BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko ve BKM Kartlı Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz'in evsahipliğinde düzenlenen toplantıda önemli bilgiler paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında tüketicilerle buluşan TROY'un, 2017 yılsonu itibariyle 2 milyon kartın sağ alt köşesine yerleştiği ve Orta Vadeli Program'da (OVP) 'tasarruf artışına katkı sağlamak' amacıyla kendine yer edindiği aktarıldı.



"Yolculuğun başında olmamıza rağmen çok mesafe aldık"



TROY'u dünyanın örnek aldığı Türk bankalarının desteğiyle hayata geçirdiklerini hatırlatan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, "Türkiye, Avrupa'nın bir numaralı kart pazarı ve nakitsiz toplum anlayışına zemin hazırlayan ödeme teknolojilerinin adeta merkezi konumunda. Bu nedenle BKM'nin 2018'de önüne koyduğu önemli misyonlardan biri de Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Ekosistemi'ni daha da geliştirmek. Biz geleceğe dönük, kendi alanlarımızda 'dijital dönüşümün' liderliğini yapmak üzere stratejimizi oluşturuyoruz. Sanayiden perakendeye ve finansa bu ekosistemin geliştirilmesinde yapıcı rol üstelenecek, her alanda 'dönüşümü' destekleyecek herkesle iş birliğini de artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



"2018'de 7 milyon karta ulaşmak istiyoruz"



TROY logolu kartlarla yılbaşından bu yana 12 milyon adet işlem gerçekleşirken bu işlemlerin tutar karşılığının 3 milyar TL'nin üzerinde olduğunu ve 2017 yılında verilen her 100 banka kartından 11'inde TROY logosu bulunduğunu belirten Canko, "Türkiye'nin bu yeni markası, henüz yolculuğunun başlarında olmasına rağmen çok mesafe aldı. Türkiye'nin TROY'u çok sevdiğini söyleyebiliriz. Halihazırda Türkiye kartlı ödemeler pazarının yüzde 100'ünü temsil eden 28 üyemiz var. Üyelerimizden 18'i banka kartı, ön ödemeli kart ve kredi kartı sunuyor. 2018'de 7 milyon, 2022'deyse 40 milyon karta ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Dünyada 2 milyona yakın ATM'de geçerli



TROY'un Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program'da yer aldığını hatırlatan BKM Kartlı Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz ise, TROY'un yaygınlaşmasıyla birlikte yurtiçi tasarrufların artırılması yönünde önemli ilerlemeler kaydedileceğini ifade etti.



2017'nin TROY'un dünyada geçerliliğini de kazandığı yıl olduğunun altı çizen Temiz, Discover ile yapılan iş birliği sayesinde TROY logolu kartların dünyanın 185 ülkesinde, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1 milyon 900 bin ATM'de geçerli olmaya başladığını kaydetti.



TROY'a mobil temassız ödeme çözümü



Kurdukları TROY İnovasyon Merkezi'nde sürdürülebilir yenilik anlayışını benimsediklerini söyleyen Cenk Temiz, "TROY, bir inovasyon ürünü olarak kendi rotasını da inovasyona yöneltmiş durumda. Dijital dönüşüm ve nakitsiz toplum alanında yeniliklere imza atmak için bu merkezi kurduk. Mevcut süreçlerin dijitalleşmesi, yenilikçi iş modellerinin oluşturulması ve katma değerli yeni hizmetler için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.



TROY'un odaklandığı konuların başında mobil temassız ödeme teknolojisinin yer aldığı açıklanırken, devreye alınan bu teknoloji sayesinde cep telefonu aracılığıyla temassız, hızlı ve güvenli ödeme imkanı sunulacağı belirtildi. TROY İnovasyon Merkezi'nin ilk ürünü olan mobil temassız ödeme uygulaması hakkında bilgi veren Temiz, mobilden temassız ödemede 3 kere üstüste 50 TL'lik işlem yapılabildiğine dikkat çekti. - İSTANBUL