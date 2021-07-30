Çankırı'da ormanlara giriş 15 Eylül'e kadar yasaklandı
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Çankırı'da ormanlara giriş 15 Eylül'e kadar yasaklandı

Çankırı'da ormanlara giriş 15 Eylül'e kadar yasaklandı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Güncel

ÇANKIRI Valiliği, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını duyurdu.

ÇANKIRI Valiliği, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını duyurdu.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 30.07.2021 tarih ve 1 nolu kararı ile ilimiz sınırları içerisinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere; ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş 15.09.2021 günü bitimine kadar yasaklanmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

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