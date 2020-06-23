Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem

Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde depremÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:01

Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan, 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 08.54'te meydana geldi. Depremin, 10 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. İlçede kısa süre paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanın olmadığı belirtildi.

Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında dün, günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Haber
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuyla hakaret ettiği anlar kamerada
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuyla hakaret ettiği anlar kamerada
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Uzun süre kullanılan maskeler koronavirüsün yayılma riskini artırıyor
Uzun süre kullanılan maskeler koronavirüsün yayılma riskini artırıyor
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Volkan Bozkır Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Barış Yöş Ebru Gündeş Safiye Soyman
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 10:04:59. #1.15#
title