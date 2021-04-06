Çankaya ve Foça kardeş oldu
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Çankaya ve Foça kardeş oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çankaya ve Foça kardeş oldu

Çankaya Belediyesi kardeş kentlerine bir yenisini daha ekledi.

Çankaya Belediyesi kardeş kentlerine bir yenisini daha ekledi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile birlikte Kardeş Kent Protokolü imzaladı.

Çankaya Belediyesi kardeş kentlerine bir yenisini daha ekledi. Türk turizminin önemli merkezlerinden İzmir'in Foça ilçesiyle imzalanan kardeş kent protokolü ile Çankaya Belediyesinin Türkiye'deki kardeş kent sayısı 15'e ulaştı.

Çankaya Belediyesi yerel yönetimler alanında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi ilkesini benimseyerek protokol imzaladığı kardeş kentlere Foça'yı da ekledi. Çankaya Belediyesinde gerçekleşen kardeş kent protokolü imza töreni öncesi Başkan Alper Taşdelen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve heyetini Çankaya'da ağırladı. Yurt içi turizminin önemli merkezlerinden olması dolayısıyla gerçekleşen kardeş kent protokolünün belediyeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi bakımından büyük önemi olduğuna vurgu yapılan protokolde; ortak etkinliklerin yapılması, sosyal kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması, teknik ve idari kapasite konularında fikir alışverişinde bulunulması konuları görüşüldü.

"Farkımızı ortaya koyacağız"

Çankaya ve Foça'nın daha da güzelleşmesi için ortak proje ve çalışmalara hızlıca başlayacaklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Türkiye'nin güzide turizm merkezi Foça, Ankara için büyük önem arz ediyor. Foça özellikle yaz aylarında Ankara ve çevre illerden gelen vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirdikleri yerlere sahip. Kardeş belediyemizle bundan sonraki süreçte ortak projelere, hizmetlere imza atacağız. Hem Çankaya hem de Foça olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin farkını ortaya koyacağız" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya ve Foça kardeş oldu
Çankaya ve Foça kardeş oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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