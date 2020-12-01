Canik'ten duraklara dezenfektan stantları
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Canik'ten duraklara dezenfektan stantları

01.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:45
Canik'ten duraklara dezenfektan stantları

Canik Belediyesi Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi, Başkan İbrahim Sandıkçı'nın özel talimatıyla üretimi belediyece yapılan dezenfektan stantlarını, bölgenin yoğun kullanılan duraklarına yerleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.

Canik Belediyesi Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi, Başkan İbrahim Sandıkçı'nın özel talimatıyla üretimi belediyece yapılan dezenfektan stantlarını, bölgenin yoğun kullanılan duraklarına yerleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.

"Bu mücadeleyi kazanacağız"

Belediyenin kendi atölyesinde hazırlanarak ilçedeki toplu taşıma duraklarına yerleştirilen dezenfektan stantlarının son vaka görülene kadar her yere konulacağını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Belediyemiz ve ekiplerimiz gerçekten her alanda virüsle mücadele için büyük bir savaş veriyor. Bu mücadelenin daha güçlü bir şekilde devam etmesi için bir yandan üretiyoruz, bir yandan ürettiklerimizi derhal sahaya sürüyoruz. Vatandaşımızın hayatını tehdit eden bu tehlike ortadan kalkana kadar gece ve gündüz mücadelemiz devam edecek" dedi.

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"Vatandaşımız ile birlikteyiz"

Salgın süreci başladığı andan itibaren Canik halkı ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden İbrahim Sandıkçı, "Evet, karşımızda güçlü bir salgın var ama birlikte hareket edersek, kurallara uyarsak ve dar zamanlarımızda omuz omuza olursak bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını biliyoruz. Yasaklar süresince konu ne olursa olsun vatandaşımız belediyemizi arayabilir. Onlar bizim onların her an yanlarında ve hizmetlerinde olduğumuzu biliyorlar. Birlikte başladık, birlikte sonuca ulaşacağız. Gün gelecek bu zor günlerde geride kalacak. Ancak edindiğimiz bu acı tecrübeyi lehimize kullanmak için her zaman hazır olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Canik'ten duraklara dezenfektan stantları
Canik'ten duraklara dezenfektan stantları
Canik'ten duraklara dezenfektan stantları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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