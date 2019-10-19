Canca Kalesi'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

19.10.2019 11:11

Gümüşhane'de, kent merkezinin zirvesinde bulunan tarihi Canca Kalesi'nde restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.

Kent merkezini kuşbakışı gören ve Roma İmparatoru 2. Justinyen tarafından yaptırıldığı tahmin edilen kalede, geçen yıl 1 milyon 800 bin lira yatırımla başlatılan restorasyon ve restitüsyon çalışmaları sürdürülüyor.

Sarp bir kaya üzerine kurulan ve denizden bin 530 metre yüksekliğe sahip kale, ziyaretçilerine kuşbakışı bir şehir manzarası sunuyor. Restorasyon çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan iç duvar ve surlar ise aslına uygun şeklide onarılıyor.

İç duvar ve surlardaki çalışmaların ardından kalenin bulunduğu alana, yürüyüş yolları, otopark, karşılama merkezi, seyirlik alanlar ve sosyal tesislerin de yapılması planlanıyor.

Gümüşhane'yi panoramik seyretme imkanı

Alandaki çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Örümcek Ormanları, Santa Antik Kenti gibi çok önemli turizm destinasyonlarına sahip olduğunu söyledi.

Bu alanlara ek olarak Canca Kalesi'nin de Doğu Karadeniz ve Gümüşhane için önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Taşbilek, "Canca Kalesi geçmişten bugüne yaşanmışlığın çok özel bir şeklide insanlığa sunulacağı, değerli çalışmalarla birlikte tekraren insanlarımızın ve bütün bölgedeki turizm açısından gelip gezmek isteyen vatandaşlarımızın özellikle uğrayacağı, deneyim kazanacağı ve yaşayacağı bir bölge olacak." diye konuştu.

Canca Kalesi'nin bir diğer önemli özelliğinin de tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin yanında yer alması olduğuna işaret eden Vali Taşbilek, şunları kaydetti:

"Burası bütün vatandaşların rahatlıkla ulaşabileceği ve buradaki zenginliği görebileceği, Gümüşhane'yi panoramik olarak seyredebileceği çok özel bir mekana dönüşecek. Canca Kalesi'nin bir özelliği de tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin yanı başında olması. Süleymaniye Kış Turizm Merkezi çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Canca'da gelen misafirlerimize sunabileceğimiz çok özellikli bir tarihi alan olacak."

Kaynak: AA