Çanakkale Valisi yapımı tamamlanan okulları inceledi

07.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:42

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, yapımı tamamlanan Ömer Mart Ortaokulu, Ticaret Borsası İlkokulu ve Ayvacık İlçesi Korubaşı İlkokulu/Ortaokulu ile Gülpınar Şehit J. Uz. Çvş. Aycan Özdil Yatılı Bölge İlkokulu/Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.



Esenler Mahallesindeki her biri 16 derslikli 480 öğrenci kapasiteli Ömer Mart Ortaokulu ile Ticaret Borsası İlkokulu'nu ziyaret eden Tavlı'ya yetkililer tarafından okul hakkında bilgi verildi.



Daha sonra Tavlı, 12 derslik, yemekhane, 1 adet faaliyet ve oyun odası, kantin, kütüphane, rehberlik servisi, fen laboratuvarı, müzik dersliği ve idari bölümlerden oluşan ve çevre düzenlemesi devam eden Ayvacık Korubaşı İlkokulu/Ortaokulunu inceledi.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde 5,7 milyon liraya mal olan 16 derslikli Ayvacık Gülpınar Şehit J. Uz. Çvş. Aycan Özdil Yatılı Bölge İlkokulu/Ortaokulunu da ziyaret eden Tavlı, yetkililerden okula ilişkin bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı'ya İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da eşlik etti.

Öte yandan, Ayvacık Gülpınar İlkokulu/Ortaokulu, Ayvacık Korubaşı İlkokulu/Ortaokulu, Lapseki İsmail Baykut İlkokulu/Ortaokulu, Merkez Ticaret Borsası İlkokulu, Ömer Mart Ortaokulu, Yenice Yeşilyurt İlkokulu ve Yeşilyurt Ortaokulu, yakın zamanda kapılarını öğrencilerine açacak.

İnşaatları bitme aşamasına gelen Biga Fatih İlkokulu ile Lapseki Umurbey Ortaokulu ise en kısa sürede eğitim öğretime başlayacak.

Eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi projesi kapsamında bugüne kadar 35 okul, pansiyon, yemekhane ve kapalı spor salonu güçlendirilirken, 33'ü yıkılarak yeniden yapıldı.

Kaynak: AA