Çanakkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü
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Çanakkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

16.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:48
Çanakkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü

'nin ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kızıl'ın kullandığı 17 GF 037 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolu Küçükkuyu beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Dudu Yılmaz'a çarptı.

Hanife Dudu Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın Bayramiç ilçesinden zeytin toplamak için Küçükkuyu beldesine geldiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Çanakkale-İzmir kara yolu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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