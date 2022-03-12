Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı - Haberler

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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 25. Zafer Koşusu" ile başladı.

ÇANAKKALE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 25. Zafer Koşusu" ile başladı.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağını öperek öğrenciler Oğuz Uyar ve Mehtap Akaman'a teslim etti.

Atlet Uyar ve Akaman'ın 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıkmasıyla "Çanakkale-Ankara 25. Zafer Koşusu" başladı.

Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Mehter gösterilerine de yer verilen törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Rebiye Ünüvar, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ile askeri erkan, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Buradaki törenin ardından katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ile Yalı Caddesi'ni takip edip Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne doğru yürüyüş yaptı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale, 18 mart, Tören, Türk, Güncel, Haberler

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