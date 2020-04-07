Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (2) ECEABAT ARASINDAKİ BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİÇanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

ECEABAT ARASINDAKİ BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale'den saat 13.00, Eceabat'tan ise saat 12.00'de hareket etmesi planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: DHA