Balık fiyatları fırladı! Lüferin kilosu 200 liraya dayandı

Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avlanma yasağının 28 Ocak'a kadar uzatılması, hamsi dahil birçok balık türünde fiyatları etkiledi. Kilosu 40-50 liradan alıcı bulan çinekop ve sarıkanatın fiyatı 90-100 liraya çıkarken, lüferin kilosu ise 200 liraya dayandı.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, hamsi popülasyonunun tehlikeye girmesi ve hamsi avlanma yasağının uzatılması nedeniyle zor günler yaşıyor. Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda 10 günlük hamsi avlanma yasağı, 28 Ocak'a kadar uzatılınca diğer balık fiyatlarında da artış yaşandı. Kilosu 25-30 liradan satılan hamsi, yasak kapsamında 40 liraya çıkarken, 40-50 liradan satılan çinekop ve sarıkanat ise 90-100 lira arasında alıcı bulmaya başladı.

HAMSİ 10-15 GÜN DAHA 40 LİRADAN AŞAĞI DÜŞMEYECEK

Tezgahlarda balık olmasın karşın fiyatların arttığını söyleyen, 20 yıllık balıkçı Volkan Kaşıkçı, "Tezgahlarda vatandaşın talebini karşılayacak balıklar var ancak fiyatlar biraz yüksek. Hamside biliyorsunuz yasak var. 25-30 liralardan fiyatı 40 liralara çıktı ama çeşitlilik gene de var. Diğer balık fiyatları da otomatik olarak artar. Şuanda hamsi çıkmadığı için piyasaya şoklu dondurulmuş hamsiler çıkıyor. Onların fiyatları uygun ama taze hamsinin fiyatı 10-15 gün daha 40 liradan aşağıya düşmez. Bu durum diğer balık fiyatlarını da illaki etkiler. Hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için biri azaldığında diğerinin fiyatı da otomatikman artıyor. Mesela tekir 30-35 liraydı o bile 50 liraya çıktı" şeklinde konuştu.

LÜFER FİYATI İLE CEP YAKIYOR

Zamanı geçmesine rağmen tezgahlarda lüferin halen bulunduğunu kaydeden Kaşıkçı, "Lüfer durumu bitti denebilecek kadar azaldı artık. Bizim umudumuz vardı ama bu sene lüfer olmadı. Lüferin şuan kilosu 160- 170 lira arasında. Genel olarak balık fiyatları; hamsi 40, sardalya 30, tekir 50, çipura 50, levrek 70, kupa 30 liradan satılıyor" dedi.

TALEBİ ARTAN HAMSİNİN FİYATI YÜKSELDİ

Balığın kendini toparlayabilmesi yasakların belli aralıklarla yapılmasını gerektiğinin altını çizen Balıkçı Hasan Doğuştürk, ise, "Balığın kendini toparlayabilmesi için 10 günlük avlanma yasağı çok kısa bir süreydi. Bu durum 28 Ocak'a kadar uzatıldı. Doğru yapıldı. Bence biraz daha uzatılması bile gerekiyor. Hamsinin gerekli boya ulaşabilmesi için belirli bir zaman içerisinde bu yasakların yapılması gerekiyor. Fiyatların artışı söz konusu, Karadeniz'de hamsinin avlanmasının yasak olduğu için bu sefer ne oluyor? Bizim Çanakkale bölgesi olsun, Ege ve Marmara bölgesindeki hamsiler ilgi görmeye başladı. Bu da otomatikman hamsi balığında fiyatın yükselmesine neden oldu" ifadesinde bulundu.

ÇİNEKOP VE SARIKATTA FİYATI ARTANLAR ARASINDA

Çinekop ve sarıkanat balıklarının da fiyatlarının arttığını belirten Doğuştürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çinekop balığını bolluk zamanında 40-50 liraya sattık. Şuanda 70-75'e yükseldi. İri boy dediğimiz sarıkanatları 60-70 liraya sattık şuanda ise 90 liraya yükseldi. Ocak ayının ortalarına geldik. Mevsim itibariyle genelde bu zamanlarda balık kendini yatak kısmı dediğimiz yerlere çekiyor. Bu nedenle balıkta azalma oluyor ve fiyatlarda da artış meydana geliyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE