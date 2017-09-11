Çanakkale'de 48 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'den Midilli'ye kaçmak isteyen 48 mülteci yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ayvacık açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, Sivrice mevkiinde bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. "TCSG-8" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Gana uyruklu 48 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek verildi. Botta nabzı yükselen Kongolu bir kadın ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE