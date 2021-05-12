Çanakkale Boğazı'ndaki deniz salyaları şiddetli poyrazla birlikte kısmen dağıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'ndaki deniz salyaları şiddetli poyrazla birlikte kısmen dağıldı

Çanakkale Boğazı'ndaki deniz salyaları şiddetli poyrazla birlikte kısmen dağıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale Boğazı'nda, son zamanlarda sıklıkla görülmeye başlayan müsilaj (deniz salyası), 3 gündür devam eden şiddetli poyraz nedeniyle kısmen dağıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, son zamanlarda sıklıkla görülmeye başlayan müsilaj (deniz salyası), 3 gündür devam eden şiddetli poyraz nedeniyle kısmen dağıldı.

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların ağlarına zarar veren müsilajın etkisi hala devam ediyor. Hava sıcaklıklarının değişimine bağlı olarak ortaya çıkan deniz salyası, balık popülasyonunu da tehdit ediyor. Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda mavi suların üzerinde beliren tabaka şeklindeki ve köpüğü andıran müsilaj sorunu sürüyor.

Kentte son 3 gündür sert esen poyraz nedeniyle deniz salyasının kısmen dağıldığı görüldü. Müsilajın meteorolojik olaylardan etkilendiğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Müsilaj oluşumunun denizel ortamda bulunma süresinin meteorolojik koşullardan ve akıntı hızından etkilendiğini daha önce de belirtmiştim. Özellikle 3 gündür devam eden şiddetli rüzgarın etkisiyle su yüzeyindeki karışım ve dalga hareketlerine bağlı olarak müsilaj oluşumunun dağıldığını görüyoruz. Rüzgar etkisiyle oluşan primer kuvvetlere bağlı yüzeysel akıntılarda müsilaj oluşumunun belirli bölgelerde birikmesinden ziyade dağılmasını sağlıyor. Meteorolojik şartların bu şekilde devam etmesi bu oluşumunun sonlanmasında yardımcı olacaktır" dedi.

(Utku Yaşar Cüce-İpek Yavaş/İHA)

Çanakkale Boğazı'ndaki deniz salyaları şiddetli poyrazla birlikte kısmen dağıldı
Çanakkale Boğazı'ndaki deniz salyaları şiddetli poyrazla birlikte kısmen dağıldı
Çanakkale Boğazı'ndaki deniz salyaları şiddetli poyrazla birlikte kısmen dağıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğazı'ndaki deniz salyaları şiddetli poyrazla birlikte kısmen dağıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:04:40. #1.16#

title