Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gönlünü dünyaca ünlü spiker Diletta Leotta'ya kaptıran Can Yaman, adeta aşk sarhoşu. Geçtiğimiz haftalarda aşkları belgelenen çift, önceki akşam yine paparazziler tarafından görüntülendi.

İtalya'nın ve Avrupa'nın en ünlü spor spikerlerinden olan Diletta Leotta ile yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın aşkı Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

İTALYA'YI SALLAYAN AŞK

İkilinin aşkını fotoğraflarıyla ortaya çıkaran İtalyan Chi Dergisi, ilişkinin detaylarını da sayfalarına taşımıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken ikili, önceki akşam yine paparazzilerin objektiflerine takıldı. Aynı restoranda görüntülenen çiftin bir hayli keyifli olduğunu görüldü.

AŞKIYLA VAKİT GEÇİRİYOR

Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan Yaman, çekimlerden arta kalan zamanlarını Leotta ile geçiriyor.

ÇİÇEKLER CAN'DAN

Geçtiğimiz günlerde güzel sunucu, bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Dergide yer alan bilgide Leotta'ya ulaşan çiçekleri Can Yaman'ın gönderdiği ifade edilmişti.

İTALYA'YI İKİNCİ EVİ OLARAK GÖRÜYOR

Yakışıklılığıyla ve kaslı vücuduyla dikkat çeken Can Yaman'ın tek özelliği bunlar değil elbette. Yaman İtalyan Lisesi'ni birincilikle hukuk fakültesini ise dereceyle bitirdi. Çok iyi İtalyanca konuşan ünlü oyuncu İtalya'yı ikinci evi olarak görüyor.

İTALYA ONA HAYRAN

İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yaman, İtalya'da 10 bölüm sürecek 'Sandokan' dizisi anlaşma imzaladı. 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.