2005 doğumlu olan Uzun, Almanya'nın Nürnberg kentinde yetişmiş ve futbola da burada başlamıştır. Uzun, uzun yıllar boyunca altyapısında forma giydiği 1. FC Nürnberg takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Özellikle golcü kimliği, teknik becerileri ve oyunu yönlendirme yetenekleriyle Alman futbol kamuoyunda öne çıkmıştır. Can Uzun Türkiye'de mi oynuyor, Almanya'da mı, milli takım tercihi ne?

CAN UZUN TÜRKİYE'DE Mİ OYNUYOR?

Son dönemde Almanya'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan Can Uzun, 2024 yaz transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştur. Bu transferle birlikte Almanya'nın en üst düzey liginde forma giyme fırsatı yakalamış ve kariyerinde önemli bir adım atmıştır. Dolayısıyla Can Uzun şu anda Almanya'da, Eintracht Frankfurt formasıyla profesyonel futbol oynamaktadır.

Can Uzun'un futbolculuk kariyerinde en çok merak edilen konulardan biri de milli takım tercihi olmuştur. Hem Türk hem Alman vatandaşlığı bulunan Uzun, genç yaş kategorilerinde Almanya adına forma giymiştir. Ancak A Milli Takım düzeyinde hangi ülkeyi tercih edeceği uzun süre belirsizliğini korumuştur.

2023 yılı itibarıyla Uzun, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle de temas halinde olmuş ve Türkiye adına oynama konusunda istekli olduğunu belirtmiştir. Bu doğrultuda Türkiye U21 Takımı'na çağrılmış ve burada forma giymeye başlamıştır. Türkiye U21'deki başarılı performansı, A Milli Takım teknik heyetinin de dikkatini çekmiştir. Nihayetinde Can Uzun, 2024 yılında Türkiye A Milli Takımı'nı seçtiğini resmen açıklamış ve bu kararını FIFA'ya da bildirmiştir. Böylece Almanya yerine Türkiye Milli Takımı için oynamayı tercih etmiştir.

NEDEN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ?

Can Uzun'un Türkiye'yi seçmesinin birkaç temel nedeni vardır. Öncelikle ailesi Türk kökenli olduğu için kendisini kültürel ve duygusal olarak Türkiye'ye daha yakın hissettiğini dile getirmiştir. Ayrıca Türkiye A Milli Takımı'nda düzenli forma giyme şansının Almanya'ya kıyasla daha yüksek olması, bu kararda etkili olmuştur.

Almanya gibi çok geniş bir oyuncu havuzuna sahip bir ülkede genç yaşta A Milli formayı giymek oldukça zordur. Türkiye'de ise genç yeteneklere daha erken yaşta şans verilmesi, Can Uzun'un milli takım tercihinde belirleyici rol oynamıştır. Uzun, yaptığı açıklamalarda Türkiye forması giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ve ülkesine hizmet etmek istediğini ifade etmiştir.

GELECEK POTANSİYELİ VE HEDEFLERİ

Can Uzun, henüz genç yaşta olmasına rağmen Avrupa futbolunda büyük potansiyele sahip bir oyuncu olarak gösterilmektedir. Teknik kapasitesi, bitiriciliği ve oyun zekâsı sayesinde gelecekte Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer olabileceği konuşulmaktadır. Eintracht Frankfurt'taki gelişimini sürdürmesi halinde hem kulüp kariyerinde hem de Türkiye Milli Takımı'nda önemli roller üstlenmesi beklenmektedir.

Uzun, genç yaşına rağmen saha içindeki olgun tavırlarıyla da dikkat çekmektedir. Sürekli gelişime açık yapısı, antrenman disiplini ve hedeflerine odaklı çalışması, onu geleceğin yıldız adayları arasında öne çıkarmaktadır. Türkiye A Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giymeye başlamasıyla birlikte uluslararası arenada da adını daha fazla duyurması beklenmektedir.

Can Uzun şu anda Almanya'da, Eintracht Frankfurt formasıyla profesyonel kariyerini sürdürmektedir. Milli takım düzeyinde ise Türkiye'yi seçmiş ve Türkiye A Milli Takımı'nda oynamaya başlamıştır. Hem kulüp hem de milli takım seviyesinde büyük bir potansiyele sahip olan Uzun, gelecekte Türk futbolunun önemli yıldızlarından biri olma yolunda ilerlemektedir.

Bu karar, Türk futbolu açısından büyük bir kazanç olarak değerlendirilmektedir. Can Uzun'un hem Almanya'daki tecrübesi hem de Türkiye'ye olan bağlılığı, onun kariyerinde başarılı bir gelecek inşa etmesine yardımcı olacaktır.