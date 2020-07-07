Can Akın Çağlar kimdir, kaç yaşındadır? İBB yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın hayatı ve biyografisi!
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Can Akın Çağlar kimdir, kaç yaşındadır? İBB yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın hayatı ve biyografisi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine getirilen Can Akın Çağlar, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Can Akın Çağlar kimdir, kaç yaşındadır? İşte, İBB yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın hayatı ve biyografisi!

Can Akın Çağlar kimdir, kaç yaşındadır? İBB yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın hayatı ve biyografisi!
07.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:13

İBB Genel Sekreteri olan Yavuz Erkut'un emekli olması sebebiyle boşalacak koltuğun yeni sahibi Can Akın Çağlar oldu. Can Akın Çağlar kimdir, kaç yaşındadır? İBB yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın hayatı ve biyografisi!

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

1962 yılında Sivas'ta doğan Can Akın Çağlar, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Para ve Bankacılık konulu yüksek lisans programına katılmıştır. Mesleki kariyerine 1985 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak başlamıştır. 1995–1997 yılları arasında ABD'de Boston Üniversitesi'nde, Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1997-1998 yılları arasında Egebank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Ege Yatırım A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin ardından 1998-2003 yılları arasında Family Finans A.Ş.' de Genel Müdürlük görevini üstlenen Çağlar, 2003 yılında Ziraat Bankası A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.

Genel Müdürlüğü döneminde Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin kuruluşuna da öncülük etmiştir. 2011 yılında bankadaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda Kurul Üyesi olarak göreve başlayan Çağlar 02 Mayıs 2014 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılarak Eureko Sigorta A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Çağlar, 10 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Eureko Sigorta A.Ş Genel Müdürlük görevinden sonrasında da Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevini bırakmıştı.

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