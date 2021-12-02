Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 22. bölüm bugün var mı? Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 21. Bölümde, Nalan, Cana ve Adil'i birlikte gördükten sonra Cana'yı uyarıyor! 25 Kasım Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 21. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 21. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Muzo, Melisa'yı ailesiyle tanıştırmak için yemeğe çağırır ve Hayri'nin gelişiyle tehlikeli anlar yaşanır. Camdaki Kız 25 Kasım Perşembe günü yayınlanan 21. bölümünde Nalan, Sedat'ı geri döndürmek için büyük bir mücadele verdikten sonra yaşadığı olayla şoke oluyor!

Adil'i Cana ile gören Nalan, Cana'nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyarır. Cana ise parasız kaldığı için Alp'in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil'le konuşmayı sürdürür.

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan'a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat'ı sinirlendirir. Muzo'nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride,Adil'in değişiminin farkındadır. Cana ise hedefine adım adım ilerlemektedir. Öte yandan Koroğlu ailesi karışmıştır. Sedat bazı gerçeklerin üzerine kapatmaya çalışırken Koroğlu ailesi bir kaosun içinde kalmıştır. Nalan ise öyle bir durumla karşılaşır ki gördükleri karşısında şoke olur!

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