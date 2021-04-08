Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 1. bölümde neler oldu? Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız bugün başlıyor. Her hafta Perşembe günleri ekrana gelen Camdaki Kız dizisi heyecanla takip ediliyor. Peki, Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin bugün 1. bölümü ekranlara gelecek. Bunun ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi.

Ekranların yeni dizisi Camdaki Kız bugün 1. bölümü ile ekranlara gelecek. Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Birbirinden değerli oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 1. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız bu akşam 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat