Call Of Duty WWII Vanguard geliyor!
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Call Of Duty WWII Vanguard geliyor!

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Call Of Duty WWII Vanguard geliyor!

Call Of Duty WWII Vanguard oyunu için 2021 yılı içerisinde çıkacak serinin yeni oyunu olması dedikoduları dolaşıyor, kesin olmasa da çoğu kaynak yeni oyunu bu olarak gösteriyor.

Call Of Duty WWII Vanguard oyunu için 2021 yılı içerisinde çıkacak serinin yeni oyunu olması hakkında dedikodular dolaşıyor. Call Of Duty ve Battlefield oyunlarında uzak olan bir gelecekte geçen savaş oyunları pek tutulmadı. Durumun böyle olması da oyuncuların BattleField 1 ve Call Of Duty WWII oyuncular ile aradıkları türde hasret gideriyor. Bu sebeplerden ötürü İkinci Dünya Savaşı temasına çoğu oyun şirketi geri dönüş yapacağını duyurdu.

Call Of Duty WWII 2021 Yılı İçerisinde Serinin Devamı Olarak Gelebilir

Call of Duty'nin de 2021 adıyla anılan serinin yeni oyununda bazı kaynaklardan net isimler geliyor. Kaynaklarda yer alan yazılara göre Sledgehammer Games tarafından paylaşılacak olan oyunun henüz geliştirilme aşamasında olduğu iddia ediliyor. Bu bilgiler Activision veya Sledgehammer tarafından paylaşılmamış olsa da şirketler bu haberi yalanlamadılar. Ortaya çıkan bu başlık ise oyunun doğası hakkında bizlere birkaç ipucu veriyor.

Call of Duty WWI Vanguard İkinci DÜnya Savaşına geri dönüyoruz. Sledgehammer Games'in 2017 yılında Call of Duty WWII oyununun başındaki ekip olduğunu da ele alırsak serinin yeni oyunu olma ihtimali de oldukça yükseliyor. Bir başka sızıntı da bu yıl çıkacak olan oyunun İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçeceğini öne sürdü. Modern Warzone oyundaki bazı ara sahnelerin savaşın gerçekleştiği dönemden hemen sonra olacağını bildirmiştir. (1950'li yıllar)

Kaynak: Playerbros

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:56:05. #1.14#
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