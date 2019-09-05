Çalımbay: "Final niteliğinde maçlarımız var"

05.09.2019 19:01

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir hazırlıkları öncesi yaptığı açıklamada, "Final niteliğinde maçlarımız var" dedi.



Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına start verdi. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.



İdmanda Arouna Kone, Mustapha Yatabare, Emre Kılınç ve Barış Yardımcı yer almadı.



"Milli ara bizim için çok önemli"



Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 1-1 berabere kaldıkları Gazişehir Gaziantep maçını ve Medipol Başakşehir ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.



Çalımbay, ligde final niteliğinde maçlar oynayacaklarını ifade ederek, "Bu ara bizim için önemli. Çünkü hem yeni gelen arkadaşlarımız var hem hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar açısından çok önemli. Zaten takım olarak yarın bir araya geleceğiz. Her şeyden önce geçen bu 3 haftayı değerlendirmemiz lazım. Özellikle son oynadığımız iki maç bizim için çok çok önemliydi. Oradaki maçlar istediğimiz bir şekilde bitmedi. Daha iyi bir şekilde bitirebilirdik. Yaptığımız bazı hatalar var, iyi yaptığımız bazı şeyler var. Bunların hepsini gözden geçirerek konuşacağız kendi aramızda, güzel bir şekilde. Ondan sonra zaten 1 hazırlık maçı aldık onda da oynamayan ve hazır olmayan arkadaşlarımızın hepsini kesinlikle oynatacağız. Onlar için alınmış bir maç. Onu öyle bir şekilde değerlendireceğiz. Bundan sonra oynayacağımız maç Başakşehir olsun, Trabzon olsun, Alanyaspor maçı olsun bizim için final niteliğinde maçlar. Onları da yüzde yüz net şekilde kazanmamız gerekiyor. Özellikle son oynadığımız maçta ikinci yarısında oynadığımız oyunu oynayıp daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Onun içinde 1 hafta içerisinde her türlü gerekli çalışmayı yapacağız" dedi.



"Emre'ye hayırlı olsun"



Emre Kılınç'ın milli takıma gitmesi hakkında yöneltilen soruya Çalımbay, "Hayırlı olsun, normal yani Emre'nin seçilmesi. Bir de oynayacakları 2 tane maç var. Andorra ve Moldova maçları var. Emre Kılınç görev alması durumunda en iyi şekilde mücadele edecektir" cevabını verdi.



"Hazır olmayanlar var"



Çalımbay, takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler vererek; "Barış Yardımcı'nın sakatlığı var. En az 2-3 hafta bizle oynamama durumu var. Diğer arkadaşlarımızdan da hazır olmayanlar var. Hugo olsun, Fernando olsun. Bunlar bizim için önemli. Özellikle Fernando'yu biz kazanmak istiyoruz. Tam net şekilde hazır değil. İnşallah bu 10 gün içerisinde onu da iyi duruma getireceğiz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA