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Çalhanoğlu Serie A'nın yeniden başlamasını umuyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın yeniden başlamasını ümit ettiğini söyledi.

Çalhanoğlu Serie A'nın yeniden başlamasını umuyor
23.05.2020 00:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:07

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın yeniden başlamasını ümit ettiğini söyledi.

Çalhanoğlu, Sky Sport İtalia kanalına verdiği demeçte, karantina döneminden, Milan'daki geleceğine dair pek çok konuda değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Mart'tan bu yana maçların oynanmadığı Serie A'nın yeniden başlama tartışmalarına değinen Hakan Çalhanoğlu, "Umarım şampiyona yeniden başlar, çünkü futbol bizim hayatımız. Ailemle evimde geçirdiğim, karmaşık bir dönemdi. Daha önce yapmadığım şeyleri yaptım. Karım sayesinde biraz yemek pişirmeyi öğrendim. Yumurta yapıyorum." diye konuştu.

Çalhanoğlu, Kovid-19'a yönelik endişesinin azaldığını aslında virüsü ilk yayılmaya başladığı dönemde de hiç korkmadığını anlatırken, "Kovid-19'u sürekli düşünmek de zihinsel açıdan sizi kötü etkileyebilir." diye konuştu.

Ülkedeki halihazırdaki kurallar nedeniyle önceki haftaları bireysel idmanlarla geçirmek durumunda kaldıkları hatırlatılan ve normal çalışma temposunu özleyip özlemediği sorulan Milan'ın yıldızı, "Bugünlerde yaptığımız gibi bu şekilde antrenman yapmaktan keyif almıyorum. Birçok takım arkadaşımız eksik. Hep birlikte sahada olmayı özledim. Bu dönemde, bütün oyuncular olarak haberleri yakında tekrar başlayabilme umuduyla izliyoruz. Her hafta, her gün başka bir problem var gibi zihinsel açıdan bu zor bir şey." yanıtını verdi.

Teknik direktörleri Stefano Pioli ve gelecek sezon için ismi Milan ile anılan Alman çalıştırıcı Ralf Rangnick'i de değerlendiren milli futbolcu, "Pioli, benim 10 numara pozisyonunda oynadığımı biliyor. O pozisyonda oynamak hoşuma gidiyor. Pioli ile iyi çalışıyoruz. O hem saha içinde hem saha dışında gerçekten iyi biri." dedi.

Çalhanoğlu, Rangnick'i ise Almanya'da antrenörlük yaptığı pek çok oyuncu vasıtasıyla tanıdığını belirterek, "Ama gelecek sezon, o ya da başka birinin Milan'ın antrenörü olup olmayacağına karar vermek benim işim değil. Ben hem ona hem de Pioli'ye saygı duyuyorum. İkisini de hoca olarak beğeniyorum." diye konuştu.

Geleceğe dair neyi hedeflediği ve 2021'de Milan ile sözleşmesinin biteceği anımsatılan Hakan Çalhanoğlu, "Ben şu anda sezonun yeniden başlamasına ve kalan 12 maça odaklanıyorum. (Sözleşmeyle ilgili) O durum geldiğinde menajerimle birlikte bakacağız, iyi bir çözüm bulmayı ümit ederek karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin Milan için bir hedef olup olmayacağı sorusu da yöneltilen milli oyuncu, "Evet, Juventus ile 1-1 berabere kaldığımız İtalya Kupası yarı final ilk maçını unutmamak gerekir. Milan olarak hem İtalya Kupası'nı kazanmayı hem de UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi umuyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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