Çalamadan Kaçtılar

Gaziantep'te güpegündüz araç hurdalığında yapılan hırsızlık teşebbüsü pes dedirtti. Hırsızlık şüphelileri vatandaşların fark etmesiyle hızla uzaklaştı.

Olay Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde çekilen ve hurdaya dönmüş motosiklet ve arabaların bulunduğu otoparkta gerçekleşti. Akşam saatlerinde yaşları 15 ile 18 arasındaki 5 kişilik bir gurup, hurdalığa gelerek motosikletlerin aralarında gezinmeye başladı. Hurda araçların kapılarını da tek tek yoklayan şahıslar, bir vatandaşın oraya gelmesiyle kaçışmaya başladı.

Şahıslar daha sonra ara sokaklara dağılarak gözlerden kaybolurken, o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. - GAZİANTEP