Çal Kadın Kooperatifinin satış merkezi açıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde kadınların kurdukları kooperatife bağlı olarak yöresel ürünlerin satışının yapılacağı merkez hizmete girdi.

İlçe otobüs terminalindeki açılış törenine, Belediye Başkanı Fethi Akcan, Kaymakam Vekili Ökkeş Furkan Karakurt, Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve vatandaşlar katıldı.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, burada yaptığı konuşmada, girişimci kadınları desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, kooperatifin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kooperatif başkanı Hatice Elvan da hem ev hem ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.