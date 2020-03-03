Haberler » Spor » Cagliari'de Maran dönemi sona erdi - Spor

Cagliari'de Maran dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'de teknik direktör Rolando Maran'ın görevine son verildi.

03.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:50
Cagliari'de Maran dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'de teknik direktör Rolando Maran'ın görevine son verildi.

Cagliari Kulübü, 56 yaşındaki İtalyan teknik direktör Maran ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyeri boyunca ülkesinde Brescia, Bari, Catania, Chievo gibi takımları çalıştıran Maran, 2018'de Cagliari'nin başına geçmişti.

Maran yönetiminde Serie A'da son 11 maçını kazanamayan Cagliari, 32 puanla 11. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler