Buz pateninde "Short Track Federasyon Kupası-1" yarışları sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Buz pateninde "Short Track Federasyon Kupası-1" yarışları sona erdi

07.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:00
Buz pateninde

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-1" müsabakaları sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-1" müsabakaları sona erdi.

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda yapılan organizasyona, çok sayıda ilden 92 sporcu katıldı.

Çeşitli kategorilerde sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışların son gününde de patenciler buz üzerinde madalya için ter döktü.

Küçük kızlar D kategorisi 500 metrede Derya Karadağ, 50.2 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya aldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karadağ, AA muhabirine, yıl içerisinde toplamda 6 yarışma düzenleyeceklerini ifade ederek bu yarışlarda dereceye giren sporcuların madalyalarla ödüllendirileceğini kaydetti.

Karadağ, mart ayında düzenlenecek Short Track Dünya Kupası için kota aldıklarını belirterek, belirlenen iki sporcu ile bu müsabakaya katılacaklarını ifade etti.

Yarışmaların ardından Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Karadağ ve diğer protokol üyeleri dereceye giren sporcuları kutlayarak madalyalarını verdi.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Karışık erkekler:

1- Furkan Akar

2- Tunay Şimşek

3- Ömer Faruk Saylar

Karışık kadınlar:

1- Melike Selen

2- Sudenaz Berrin Aydın

3- Aybuke Han

Büyük erkekler:

1- Fırat Yardımcı

2- Tunay Şimşek

3- Davut Tahtacı

Büyük kadınlar:

1- Sema Çirti

2- Hira Nur Güler

3- Gülçin Evgi

Küçük erkekler A:

1- Muhammed Emir Han

2- Furkan Akar

3- Ömer Faruk Han

Küçük kızlar A:

1- Buse Durna

2- Elif Evgi

3- Asrın Su Demir

Küçük erkekler B:

1- Embiya Hişir

2- Abdülsamet Aygün

3- Serhat Ateş

Küçük kızlar B:

1- Melike Selen

2- Aleyna Karabacak

3- Dilruba Şimşek

Küçük erkekler C:

1- Muhammed Bozdağ

2- Ali Can Kezer

3- Muhammet Mert Yıldız

Küçük kızlar C:

1- Aybuke Han

2- Sudenaz Berrin Aydın

3- Damla Akan

Küçük erkekler D:

1- Mehmet Talha Yıldız

2- Efe Coşar

3- Mertcan Taygar

Küçük kızlar D:

1- Derya Karadağ

2- Zeynep Ecrin Polat

3- Amine Aybüke Turgut

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Manço Didem Kınalı Merve Dizdar Selami Şahin
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Derbi Kadıköy Kocaeli Ryan Donk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buz pateninde "Short Track Federasyon Kupası-1" yarışları sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 18:07:16. #1.14#
title