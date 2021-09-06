Büyükşehir, uluslararası tenis turnuvasında derece alan isimleri ödüllendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir, uluslararası tenis turnuvasında derece alan isimleri ödüllendirdi

Büyükşehir, uluslararası tenis turnuvasında derece alan isimleri ödüllendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası ITF SENIOR Tenis Turnuvası'nda 14 kategoride 102 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda kazanan isimler için Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde ödül...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası ITF SENIOR Tenis Turnuvası'nda 14 kategoride 102 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda kazanan isimler için Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde ödül töreni düzenlendi.

"Spor Dostu Kent" düsturundan hareketle ulusal ve uluslararası etkinliklere imza atmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu ve Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü'yle ortaklaşa hareket ederek ITF SENIOR Tenis Turnuvası organize etti. 14 kategoride 102 sporcunun katılım sağladığı etkinlikte kazananlar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak tarafından ödüllendirildi. Ödül töreni öncesi yaklaşık 200 kişinin hazır bulunduğu Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde yarışmacıları aileleri yalnız bırakmadı.

Yarışma, 14 kategoride 102 sporcunun katılımıyla düzenlendi

14 kategoride 102 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmanın sonucunda 30+ Bireysel Erkekler Kategorisi'nde Mustafa Fatih Eryurt birinci, Yavuz Kemal Arıbaş ikinci oldu. 35+ Çift Erkekler Kategorisi'nde Cem Karaküçük, Evren Aksoy birinci, Salih Bayram, Mahsen Çaburbaş ikinci sırada bulundu. +35 bireysel erkekte, Cem Karaküçük birincilik kürsüsüne oturdu, Karaküçük'ü Evren Aksoy izledi. 40+ çift erkeklerde Osman Toprak ve Halil Uğur birinci sıraya yerleşirken İzzet Şahin ve Ali Küçükkınacı da ikinci oldu. 45+ bireysel erkekte Seyfi Banak birinci, Aykut Akyılmaz ikinci sırada yer buldu. 45+ çift erkekte Seyfi Banak ve Gökhan Sever ikilisi birinciliği kazanırken Cenk Cankuş ve Aykut Akyılmaz da göz dolduran performanslarıyla ikinci sıraya erişti. 50+ bireysel erkekte Mert Yetkinşekerci birinciliği elde ederken Yetkinşekerci'yi, Cenk Cankuş takip etti. 55+ bireysel erkekte Levent Turan ilk sırada bulunurken Levent Karapınar ikinci sırayı izledi. 60+ bireysel erkekte Ali Kayalı birinci, Mustafa Arslan ikinci oldu

+50 Bireysel Kadın Kategorisi'nde Ayşe Demirkol Turan birinci, Şükriye Baysal ikinci oldu. +50 Çift Kadın Kategorisi'nde Pelin Gülyuva'yla Burçin Arıbaş takdir edilen mücadeleleriyle birincilik kürsüsüne yerleşti. Beyra Sevindi ve Şükriye Baysal ikilisi ise ikinci sırada bulundu. +50 karışık çiftlerde Levent ve Ayşe Turan çifti birinci, Levent ve Tuba Karapınar çifti de ikinci sıraya oturdu. +18 bireysel kadında Ayten Acun birinci oldu. Acun'u Canan Polat izledi.

+18 bireysel erkekte Emre Demirbağ ilk sırada bulunurken, Sedat Filir ikinci sırayı takip etti. Yeni Başlayan Erkek Kategorisi'nde ise İsmail Yetmez birinci, Ali Cem Oktay ikincilik derecesini elinde bulundurdu. +18 Karışık Çift Kategorisi'nde de Ayten Acun ve Samet Biner ikilisi birinci, Fatma Elçik ve Şahin Cengiz de ikinci oldu.

Törenin ardından yarışmacılar günün anısına aileleriyle birlikte toplu fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Büyükşehir, uluslararası tenis turnuvasında derece alan isimleri ödüllendirdi
Büyükşehir, uluslararası tenis turnuvasında derece alan isimleri ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Münir Özkul Mesut Akusta Demet Akalın
Spor Marcao Cristiano Salih Uçan Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükşehir, uluslararası tenis turnuvasında derece alan isimleri ödüllendirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:58:21. #1.15#

title