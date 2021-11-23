Büyükşehir, sokak canlılarıyla ilgili hizmeti ve desteği artırarak sürdürüyor…

ADANA (Habermetre) - 2021'de rekor kısırlaştırma gerçekleştirilirken, haftanın 6 günü 400 noktada besleme yapılıyor…

Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Merkezi'nde tedavi, kısırlaştırma, bakım ve aşılama işlemlerini sürdürüyor. 2021'in ilk 11 ayında 5000 kısırlaştırmayla rekor sayıda operasyon gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, haftanın 6 günü 400 noktada kuru mama ile besleme yaparak, sokak canlılarının karnını doyuruyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, gönüllülere kuru mama dağıtarak, sokak canlılarını beslediği düşünülen Adanalılara da destek veriyor.

11 AYDA 5 BİN KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU

Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Merkezi'nde

2021 yılının ilk 11 ayı itibariyle 5 bin kısırlaştırma operasyonu yapıldı. Aralık ayında yapılacak kısırlaştırmalarla birlikte 2021'de gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısının 5500-6000 civarında olması bekleniyor. Bu rakam geçmiş yıllar göz önüne alındığında, kısırlaştırma operasyonlarında yüzde yüz artış olduğu ortaya çıkıyor.

116 dönüm tahsisli alan üzerine kurulu, 2500 hayvanın aynı anda bakımının yapılabildiği Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Merkezi'nde 5 ameliyathane mevcut. 12 veteriner hekim ve 109 personelin 7/24 esasına göre çalıştığı barınak, Türkiye'nin en modern ve büyük barınakları arasında yer alıyor.

6 ADET YARALI TOPLAMA VE ACİL MÜDAHALE ARACI MEVCUT

Adana merkezde 6 araç ile kaza geçirmiş, küpesiz ya da hasta hayvanlarla ilgili 153 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar değerlendirilerek, Sokak Hayvanları Bakımevi Merkezi'ne nakilleri gerçekleştiriliyor.

Bakımevi Merkezi'ne getirilen kimsesiz kediler ve köpekler arasında bakıma muhtaç ve hasta olanlar ile tehlikeli türler dışında olanlar, ilgili kanun gereği; işaretlenip kısırlaştırılıyor ve aşılandıktan sonra alındıkları bölgeye bırakılıyor.

1 adet gezici ameliyathane de, kısırlaştırma birimi olmayan ilçelerde, destek amaçlı hizmet veriyor.

400 NOKTADA SOKAK CANLILARI İÇİN BESLEME

Adana Büyükşehir Belediyesi, hayvan koruma görevli kartı bulunan gönüllülere, hayvan beslediği düşünülen hayvan severlere, olanaklar doğrultusunda kuru mama desteği veriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi ayrıca kendi personeliyle, haftanın 6 günü 400 noktada sokak canlıları için besleme gerçekleştiriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Merkezi'ne; şehir hastanesinden ve yemekhanesi olan diğer büyük kamu kuruluşlarından, kalan yemekler getiriliyor ve hayvanlara veriliyor. Barınakta kalan kedi ve köpeklere tavuk ile ekmek de yediriliyor.

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