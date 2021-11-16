Büyükşehir'in "10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası" Sona Erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin geleneksel hale getirdiği "10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası"nın son golleri atıldı. Oynanan final maçıyla turnuvanın şampiyonu Toros Kartalları oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi

Turnuva finallerinin oynandığı Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, antrenörler ile çok sayıda sporcu ve ailesi katıldı.

Şampiyonluğu elde eden Toros Kartalları'na madalya ve kupaları Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel tarafından verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi turnuvanın ikincisi olurken, madalya ve kupasını Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı'dan aldı. Üçüncü olan Galatasaray Spor Kulübü'ne ise kupa ve madalyasını Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz verdi.

"Güzel bir turnuva oldu"

Turnuva şampiyonu olan Toros Kartalları Antrenörü Cemil Can Balgir, turnuva için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederek, "Güzel bir turnuva oldu. Çocuklarla iyi eğlendik. Amacımız eğlenmekti zaten; çocuklar da bu amaca ulaştılar. Birinci oldular. Birinci olmak da önemli değil, sonuncu olsak dahi bize bu gururu yaşatan Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Burada olmak, bu onuru yaşamak, Ulu Önder Atatürk'ü anmak bizim için en büyük mutluluklardan birisi" dedi.

"Çocukların kendilerini gösterebilecekleri bir platform olması çok güzel bir şey"

Galatasaray altyapısında oynayan Ahmet Arif İlhan'ın velisi Elif Berna İlhan, küçük çocukların spor yapmasının önemine dikkat çekerek, "Sadece hayatın ders ya da oyun olmadığı ve çocukların kendilerini gösterebilecekleri bir platform olması ve bu kadar ciddiye alınması çok güzel bir şey. Özellikle 10 Kasım dolayısıyla olması da çok daha özel bir şey" diye konuştu.

Birkaç yıldan bu yana spor faaliyetlerinin daha canlı ve coşkulu olduğunu dile getiren İlhan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin küçük yaştaki çocuklara spor ve sanat alanında verdiği destekten mutlu olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 16. 11. 2021 08: 39: 45

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