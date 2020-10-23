Samsun'dan kısa kısa

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, spor altyapılarını daha da güçlendireceklerini belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, spor altyapılarını daha da güçlendireceklerini belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında tüm yaş kategorilerinde sporculara haftanın 6 günü eğitim veriyor.

Tekvando, badminton, eskrim branşlarında milli sporcuları bünyesinde barındıran ve 11 branşta eğitim veren Büyükşehir Belediyesi, çocukların her türlü ihtiyaçlarına da katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 725 sporcu yer alıyor.

Bünyesinde 21 sporcu bulunan tekvando takımı ise Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürdü.

Antrenörler Engin Keskin ile Sebahattin Yaşar gözetiminde yapılan antrenmanı kulüp başkanı Süleyman Demirtaş ziyaret etti.

Samsun'u spor branşlarında en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getiren Demirtaş, "Milli sporcular yetiştirerek ülkeye en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü spor altyapısıyla bu şehrin çocuklarına hizmet etmeyi görev biliyoruz. Hem Samsun'a hem de ülkemize değerli sporcular yetiştirmek hedefimiz ama önceliğimiz saygı, sevgi, etik, ahlak ve erdem gibi davranışlar sergileyen karakterli bireyler olmaları. Güçlü spor altyapısını daha da geliştirerek bu çerçevede sporcular yetiştireceğiz." dedi.

Terme'de halk buluşmaları sürüyor

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Halk Buluşmaları" programı kapsamında Cılar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Zadeleroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması ve görevli kamu görevlileriyle vatandaşların bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir. Vatandaşımıza hizmet için buradayız. İlettiğiniz sorunların çözümünün takipçisi olacağız." dedi.

Kılıç da sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmek için bu toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Amacımız, ilçemizin kalkınmasını sağlamak. İlçemizdeki en ücra köşeye nasıl hizmet götürürüz diyerek hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Eksik olan, talep edilen hangi ihtiyaç varsa ilçemizin gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Sadece üzerimize düşen görevlerle yetinmiyoruz. Bu yükü kaldıracaksak meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle çalışacağız." diye konuştu.

Zadeleroğlu ve Kılıç, toplantının ardından mahallede incelemelerde bulundu.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eren Dede, İlçe Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Saka, İlçe Sağlık Müdürü Murat Başeskioğlu, İlçe Müftüsü Ömer Ergöl, Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir ile diğer kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız