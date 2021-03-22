Büyükşehir'den yeni bir akıllı bisiklet paylaşım sistemi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş. tarafından geliştirilen ve son teknolojik altyapıya sahip olan Kaybis Versiyon-2 Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi'ni yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş. tarafından geliştirilen ve son teknolojik altyapıya sahip olan Kaybis Versiyon-2 Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi'ni yerinde inceledi.

Ulaşım A.Ş. tarafından geliştirilen Yeni Nesil Bisiklet Paylaşım Sistemi Kaybis Versiyon-2'yi yerinde inceleyen ve proje hakkında Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu'dan bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni projenin TÜBİTAK onaylı olduğunu söyledi.

Sistem hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri, kent dokusunu bozmayan, alternatif ulaşım sağlayan, sosyal fayda etkisi yüksek olan, çevresel ve sağlık açılarından teşvik edici, şehirlere ve kurumlara değer katan yönleriyle tüm dünyaca kabul edilen ve hızlı bir şekilde yaygınlaşan vizyoner projelerdir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş tarafından geliştirilen Kaybis Versiyon-2 Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi son teknolojik altyapıya sahip olup, kullanıcıların kolaylıkla erişip kullanacağı sistemlerdir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın başlattığı #UlaşımınYeniYolu mottosuna uygun araçlardır" diye konuştu.

Büyükkılıç, Yeni Nesil Bisiklet Paylaşım Sistemi Kaybis Versiyon-2'nin 2019 yılında başlayıp 2020 yılında tamamlanan TÜBİTAK destekli bir proje olduğuna dikkat çekerek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş olarak 6 farklı şehre satışını gerçekleştirdiğimiz Kaybis V-1 yerine üretmeye başladığımız günümüz teknolojisine uygun ve müşteri beklentilerini karşılayan Yeni Nesil Bisiklet Paylaşım Sistemidir. Yeni Nesil Bisiklet Paylaşım Sistemi tasarımı, üretimi ve yazılımının tamamı yerli kaynaklarla gerçekleştirilmiş ve bunu belgeleyen yerli malı belgesine sahiptir" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde de pek çok şehirde kullanılması düşünülen Yeni Nesil Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin kattığı yenilikler şu şekilde: "Bir bölgeye tek bir park dahi talep edilse kurulum imkanı sağlayabilmektedir. Bisiklet park noktalar 3G/4G, Ethernet ve Wifi üzerinden haberleşebilmektedir. Datalar bulut sistemi üzerinde tutulmaktadır. GPS üzerinden bisiklet takibi ve park noktasından GPS şarjı yapılabilmektedir. Toplu taşıma kartı entegre edilebilmekte ve bu kart üzerinden bisiklet kiralama hizmeti verebilmeye olanak sağlamaktadır. Kredi kartı ile bisiklet kiralama ve park üniteleri üzerinde bulunan QR kod ile bisiklet kiralama yapılabilmektedir. Mobil uygulama yazılımı bulunmaktadır. Mobil uygulama üzerinden bisiklet kiralama, kullanım geçmişi takibi, kalori hesabı, en yakın boş ve dolu park noktalarının tespiti gibi birçok yeniliği içermektedir."

Büyükkılıç, Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi'ni kullanarak bir süre bisiklet kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı