Büyükşehir'den 5 bin öğrenciye okul malzemesi yardımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 70 okulda ihtiyaçlı 5 bin öğrenciye okul malzemeleri dağıttı. Eğitime destek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencileri destekleyen Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı semtlerde okul idarecileriyle yürüttüğü çalışmalarda maddi yetersizliği tespit edilen öğrencilere okul kıyafeti, okul çantası ve kırtasiye malzemesi temin etti.



Şahin: "Eğitimiyle yükselen Gaziantep istiyoruz"



Temsili olarak bin öğrenciye verilmek üzere düzenlenen okul malzemeleri dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gözünüzdeki ışık muhteşem. Anne olmak çok özel. Cennet annelerin ayakları altındadır. Sevgili yavrularımız, onlar bizim geleceğimizdir. Buradaki yüksek enerjiyi, yüreğinizdeki sıcaklığı, gözünüzdeki ışığı bütün kalbimizle hissediyoruz. Bütün çocuklarımızı kalpten seviyoruz. Yükselen Gaziantep'in eğitim konusunda da yükselmesini istiyoruz. Gaziantep'in çocuk dostu bir kent olmasını amaçlıyoruz. Merkezimize çocuklarımızı koyduk. Eğitimde, sağlıkta, 'önce çocuklar' diyoruz. Çocuklarımıza dair ne varsa hepsi bizim çalışmalarımızda öncelik olarak bulunuyor" dedi.



"Okullarımızda büyük onarımlara gittik"



"2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman, hedeflerimizde normal belediyeciliğin dışında hedefler de yer alıyordu. Başka bir şeyler de yapmak istiyorduk" diyen Şahin, şunları aktardı: "Çalışmalarımızda çocuklarımızı merkeze almak istiyorduk. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Azıcık destek verdiğimiz zaman çocuklarımıza, muhteşem bir başarı hikayesi çıkıyor. Buna benim hayatım en büyük örnektir. 2 evladım için ne düşünüyorsam Gaziantep'in çocukları için de aynısını düşünüyorum. 5 yıldan beri eğitime dair yapılması gereken ne varsa yapılacağının sözünü verdik. Gaziantep'te kimin neye ihtiyacı varsa, bunları gerçekleştirdik. Eğitime, sağlığa dair önümüzdeki engelleri kaldırdık. Okullarımızda büyük onarımlara gittik. Eğitimde yer alan eksiklikleri kendimize dert edindik.



"Hangi evladımızın neye ihtiyacı varsa karşılıyoruz"



18 yıl önce yola çıkarken 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik, 'Önce çocuklar, önce anneler' dedik. Her birinizin ihtiyacını tek tek takip ediyoruz. Çocuklarımızın neye ihtiyacı varsa tek tek araştırıyoruz. Hane hane dolaşıyoruz. Hangi evladımızın neye ihtiyacı varsa karşılıyoruz. Yeşil alanlara kitap kafe inşa ediyoruz. Sizin çok rahat kitaba ulaşmanızı istiyoruz. Çok kitap okumanızı istiyoruz. Vali Davut Gül'le birlikte, 'Ben okuyorum, Gaziantep okuyor' adı altında önemli bir proje başlattık. 2 milyon okusun istiyoruz. Çünkü bizim medeniyetimizin ilk talimatı okumaktır. Okumamız gerekiyor. Sizi kitaplara çok rahat ve çabuk ulaştırmamız gerekiyor. Hiç kimsenin kitap bulamadığı bir Gaziantep istemiyoruz. Her yerde çalışıyoruz. Kitap kafeler bu hedefin en büyük örneğidir. Bunun yanında her yere çocuk kütüphanesi açmaya devam ediyoruz."



Aksoy: "Eğitime büyük yardımlar yapıyoruz"



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bize en önemli tavsiyelerinden biri, geleceğe yatırımdır. Normal belediyecilik anlayışının yanında, çocuklarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal tesisler, parklar zaten belediyemizin çalışmaları arasında bulunuyor. Ancak başkanım, bizlere çocukların eğitimi konusunda her şeyin eksiksiz yapılması yönünde talimat veriyor. Özellikle son 5 yılda hem okulların onarımı hem çocukların eğitim konusunda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız için her ay 11 bin 500 aileye maddi destek sağlıyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz okulların açıldığı dönemde ihtiyaçlı ailelere, okul çantası, okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı yapıyoruz" dedi.



Kirazoğlu teşekkür etti



AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğu ise, öğrencilere yapılan yardımlardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



Kaymakam övgüyle bahsetti



Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da eğitime yönelik yatırımların en büyük yatırım olduğunu belirterek, devlet bütçesinin büyük bir kısmını eğitime ayırdığını hatırlattı.



Merkezi hükümetin eğitime sunduğu desteğin dışında yerel yönetimler de kendi bütçelerinden eğitime kaynak ayırdıklarını söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önderliğinde ilçe belediye başkanlarıyla birlikte eğitimle ilgili taleplerin her zaman karşılandığını bildirdi. - GAZİANTEP

