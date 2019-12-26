Büyükşehir'den 3,5 milyon TL'lik yatırım

26.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:59

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı'da 3,5 milyon TL'lik yatırımla sebze ve meyve kurutma tesisi kuruyor. 2 milyon lirası bakanlık hibesiyle yapılacak olan tesiste jeotermal enerji kullanılarak kurutulan sebze ve meyveler ihraç edilecek.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehri kalkındıracak, katma değer üretecek ve Balıkesirlilere istihdam alanı oluşturacak projeler geliştiriyor. Seçim sürecinde Sındırgı'ya jeotermal yatırım yapacağının sözünü veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla çalışmalarını sürdüren Strateji Daire Başkanlığı'na bağlı Proje Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Kırsal Alan Planlaması ve Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Jeotermal Enerji ile Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi" Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün SOGEP Güdümlü Programı kapsamında; bakanlık tarafından yatırıma uygun bulundu. 3 buçuk milyon liraya mal olacak olan projenin 2 milyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak, kalan kısmı ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden aktarılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş., Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, SS Osmanlar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Yaylabayır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında hayata geçirilecek olan "Jeotermal Kurutma Tesisi" Sındırgı'nın Çaygören Mahallesi'nde Sındırgı Belediyesi tarafından tahsis edilen araziye kurulacak.



Kooperatifler desteklenecek



Jeotermal enerjiyle sebze ve meyve kurutulacak olan tesis sayesinde iyi tarım uygulamaları ve sözleşmeli üretim modeliyle birlikte kooperatifler desteklenecek. Verilecek eğitimlerle kooperatifleşmenin önemi belirtilerek kırsal kesimin bilinçlendirilmesi sağlanıp devamında da üreticiler, sözleşmeli üretim modeline entegre edilecek.



Kırsaldan şehre göç engellenecek



Kırsal alanda yaşayanların gelir seviyesinin artırılması, dezavantajlı grupların sosyalleştirilmesi, kayıtlı istihdamın artırılması hedefleniyor. Sındırgı ve çevresinde yaşayan kadın ve genç nüfusun iş gücüne katılımını artıracak olan proje sayesinde aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik adına kadınların, genç nüfusun ve geliri düşük vatandaşların refah seviyesi yükselecek. Balıkesir ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen "Jeotermal Kurutma Tesisi"nde sertifikalı iyi tarım uygulaması yapılarak üretilen ürünler gıda güvenliği açısından her aşamada kontrol edilip denetlenecek.



Gıda kayıplarının önüne geçilecek



Göçü engellenmesi planlanan projeyle kullanım dışı tarım alanları faal hale getirilecek, gıda kayıplarının kurutma yöntemiyle önüne geçilecek ve doğaya salınan jeotermal deşarj suyu kullanarak çevreye zararı engellenecek. Kurutma tesisinde elde edilen ürünler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BATAŞ tarafından ulusal ve uluslararası pazarda yapılacak bu sayede üretimin sürdürülebilirliği sağlanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA