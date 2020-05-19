Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs'ı Başkan Büyükkılıç ve şampiyonlarıyla kutladı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Başkan Memduh Büyükkılıç ile birlikte şampiyon antrenör ve sporcularının da bulunduğu kısa video ile kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Başkan Memduh Büyükkılıç ile birlikte şampiyon antrenör ve sporcularının da bulunduğu kısa video ile kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin "19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. #19Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" mesajı ile paylaştığı videoda şampiyon sporcular da yer aldı.

Videoda Wushu dalında 20 kez Türkiye Şampiyonluğu, bir kez Avrupa üçüncülüğü, bir kez Dünya İkinciliği, iki kez Dünya Üçüncülüğü, üç kez de Dünya Şampiyonluğu bulunan Çiğdem Kiraz Şahin, Wushu ve Kickboks branşında Antrenör olan ve Wushu branşında 9 Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonu ve Dünya Üçüncüsü, Kickboks branşında ise 10 Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Kupası Şampiyonluğu, Dünya Kupası Şampiyonu ve Dünya İkincisi olan Hayriye Türksoy, Kickboks Dünya Üçüncülüğü, Uluslararası Şampiyonluk, 12 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunan Cihat Arı, Kickboks ve Wushu branşında 11 il derecesi, 6 Türkiye, 2 Uluslararası, bir Balkan ve bir Avrupa derecesi bulunan Zehra Yılmaz, Spor A.Ş.'de hem Okçuluk antrenörü hem de sporcusu olan, 4 yıldır Milli Takım'da ülkeyi başarı ile temsil eden bir çok Türkiye Şampiyonluğu bulunan, Gençler Türkiye Şampiyonluğu, Büyükler Avrupa Şampiyonluğu ve Takım Dünya Şampiyonluğu bulunan Gizem Elmaağaçlı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sporcuları yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yüzlerce lisanslı ve on binlerce sporcunun 19 Mayıs Bayramını kutluyoruz. Kurtuluş Savaşının bir bakıma meş'alesini yakmış bu anlayış içinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere tüm geçmişlerimizi minnetle yad ediyoruz. Gençlerimiz bu coşkuyu tabii ki 19 Mayıs etkinliklerini dışarıda kutlayamıyorlar onlar bu coşkuyu evde yaşayacak kapasitede. Biz onlara daha güzel bir gelecek daha güzel bir ortam hazırlamak için çalışıyoruz. Yeter ki evlerinde bu sevincimizi paylaşsın, ay yıldızlı Türk bayrağımıza değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmenin duygusunu tadacağız. 2021'de bu coşkuyu gümbür gümbür yaşayacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Lisanslı sporcularımızın arasında Avrupa Şampiyonu, Dünya Şampiyonu ve Türkiye Şampiyonu olan gençlerimiz var inşallah bu sayının daha da artması için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Sporcular verdikleri mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA