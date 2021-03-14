Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçından notlar
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçından notlar

14.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:22
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, 29. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın kadrosunda bulunan oyunculardan Serkan Asan, Baker ve Afobe'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Djaniny Samedo, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Hosseini'yi görevlendirdi. Vitor Hugo sarı kart cezası, Berat Özdemir de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor müsabakaya Uğurcan Çakır, Marlon, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Nwakaeme, Bakasetas, Ekuban, Djaniny Samedo, Yunus Mallı, Edgar le ve Abdulkadir Parmak 11'i ile çıktı.

Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, da Silva, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan ve Faruk Can Genç yer aldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 3 değişiklik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise geride kalan haftada Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda 3 değişiklik yapıldı.

Göztepe maçında kırmızı kart gören Manuel da Costa kadroda yer almazken mavi-beyazlı ekip Trabzonspor maçına Szumski, Butko, Petru Boumal, El Kabir, Emrah Başsan, Berdich, Leo, Teikeu, Osman Çelik, Chahechouhe ve Cenk Ahmet Alkılıç 11'i ile sahaya çıktı.

Mesut Bakkal, da Costa, Murat Uçar ve Rashanu'nun yerine Butko, Emrah Başsan ve Teikeu'yu sahaya sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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