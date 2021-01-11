Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ali Koç (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ali Koç (2)

11.01.2021 18:40 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:52

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları ERZURUM - Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları ERZURUM - Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(2)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ali Koç (2)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ali Koç (2)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ali Koç (2)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ali Koç (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Ömer Çelik Mike Pence Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Tolga Ciğerci Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ali Koç (2) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 18:52:58. #1.15#
title