Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ali Koç (2)
11.01.2021 18:40 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:52
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları ERZURUM - Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları ERZURUM - Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer