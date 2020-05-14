Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
14.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:10
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, siyah-beyazlı ekipte ikinci kez yapılan Kovid-19 testinde 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Test sonucu pozitif çıkanların tedavilerinin tamamlanarak en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."
Kaynak: AA