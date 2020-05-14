Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, siyah-beyazlı ekipte ikinci kez yapılan Kovid-19 testinde 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Test sonucu pozitif çıkanların tedavilerinin tamamlanarak en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." Kaynak: AA