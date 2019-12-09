Büyükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Büyükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Büyükçekmece'de tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

09.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:03
Büyükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

'de tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, rampası İstanbul istikametinde ilerleyen Bekir Y'nin kullandığı 34 ZJ 6424 plakalı tır ile Hilmi K. idaresindeki 50 LG 053 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle cam kavanoz yüklü kamyon devrilirken tırın başı dorsesinden koptu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Bekir Y, yaşamını yitirirken, Hilmi K. de yaralandı.

Araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Büyükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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