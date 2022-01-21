Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele için hazır

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından, İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar yağışı için gereken önlemleri aldı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından, İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar yağışı için gereken önlemleri aldı.

Meteorolojinin kar yağışı uyarısı üzerine harekete geçen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, karla mücadele ekibini tedbir almaları konusunda uyardı. Kar yağışının ilçeyi olumsuz etkilememesi adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat görev başında olacak. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kar Timi ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak teyakkuzda olacak.

300 personel 24 saat görev başında

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kar Timleri, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasına yönelik hazırlıklarını yaptı. Geçtiğimiz kış mevsimlerinde yoğun kar yağışına aldığı önlemlerle hazırlıksız yakalanmayan Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl da aynı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçeler, greyderler, kamyonlar, ambulanslar ve 300 personel 24 saat esasına göre çalışacak. Oluşturulan kar timleri, ilçenin ana giriş yolları, cadde, sokak ve bulvarlarında hizmet verecek.

"24 saat nöbet esasına dayalı çalışacağız"

Bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamada bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarılar kapsamında Büyükçekmece'de de etkili olması beklenen kar yağışı için ekibimle birlikle gerekli önlemleri aldık. Büyükçekmece Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde 24 saat nöbet esasına dayalı olarak çalışacağız. Vatandaşlarımız, bir kar yağışı durumunda belediyemizden destek ve yardım istemek için Büyükçekmece Belediyesi'nin sabit numarası olan 444 0 340 numaralı telefonu arayarak talep ve sorunlarını iletebilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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