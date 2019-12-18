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Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

18.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:12
Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Taha Akgül Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi.

Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren güreşçiler şöyle:

50 KG1- Aynur Erge 2- Zehra Demirhan 3- Funda Tükenmez3-Bedriye Aksu53 KG1-Emine Çataloğlu 2-Rahime Arı 3-Fahriye Gök3-Sıla Aykıl55 KG1- Esra Pul 2- Dilan Kaya 3-Elif Yılmaz 3- Gizem Kabak57 KG1- Eda Tekin 2- Mehlika Öztürk 3- Alev Toprak 3- Melda Dernekci59 KG1- Elif Yanık 2- Aybike Yıldırım 3- Nurife Duman3- İkranur Akkuş62 KG1-Gamze Nur Adakan 2- Cansu Aksoy 3-  Hatice Ece Tekin 3-  Derya Beyhan65 KG1- Aslı Tuğcu 2- Şule Kabak 3- Kezban Akçin3- Yağmur Çakmak68 KG1- Kadriye Aksoy 2- Nesrin Baş 3- Seda Başgül3- Sevda Sarıgül72 KG1- Buse Tosun 2- Vahide Nur Gök 3- Merve Özer3- Merve Pul76 KG1- Ayşegül Özbeğe 2- Elif Nur Yaşar 3- Meryem Yılmaz3- Sabiha Akyıldız

KULÜPLER SIRALAMASI1- İstanbul ENKA (225 puan)2- Yalova Altınova Tersaneler (105 puan)3- Tokat Turhal Güreş Seveler (82 puan)

4- Burdur Belediye GSK (63 puan)

 


Kaynak: DHA
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