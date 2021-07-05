Büyük buluşma gerçekleşti! Vitor Pereira ve Caner Erkin'in samimi fotoğrafına beğeni yağdı

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Büyük buluşma gerçekleşti! Vitor Pereira ve Caner Erkin'in samimi fotoğrafına beğeni yağdı

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeniden takıma dönmesinin ardından, Portekizli teknik adamın ilk döneminde Caner Erkin'le yaşadığı tartışma akıllara gelmiş ve ikilinin birbirlerine karşı nasıl bir tavır takınacağı merak edilmişti. Yeniden bir araya gelen Caner ve Vitor Pereira verdikleri samimi pozla aralarında bir problem olmadığını gösterdi. Fenerbahçe sosyal medya hesabının paylaştığı fotoğrafa taraftarlardan beğeni yağdı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminin başlamasının ardından Caner Erkin'le nasıl bir ilişki kuracağı kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili, "Araları iyi. Caner 'Hocamı ilk ben karşılayacağım' dedi" ifadelerini kullanmıştı. İkili verdiği pozla bu sözleri doğru çıkardı.

FENERBAHÇE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Caner Erkin, Vitor Pereira'nın Topuk Yaylası'na gelmesinin ardından dediğini yaptı ve Portekizli teknik adama 'Hoş geldin' dedi. Daha sonra iki isim samimi bir fotoğraf çektirdi ve bu an, Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Büyük buluşma gerçekleşti! Vitor Pereira ile Caner Erkin'in samimi fotoğrafına beğeni yağdı
Büyük buluşma gerçekleşti! Vitor Pereira ile Caner Erkin'in samimi fotoğrafına beğeni yağdı
Büyük buluşma gerçekleşti! Vitor Pereira ile Caner Erkin'in samimi fotoğrafına beğeni yağdı
Büyük buluşma gerçekleşti! Vitor Pereira ile Caner Erkin'in samimi fotoğrafına beğeni yağdı
Büyük buluşma gerçekleşti! Vitor Pereira ve Caner Erkin'in samimi fotoğrafına beğeni yağdı
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