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BUTGEM'den istihdam garantili meslekî eğitim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
BUTGEM'den istihdam garantili meslekî eğitim

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren BUTGEM ve İŞKUR ortaklığında düzenlenecek istihdam garantili düz dokuma operatörlüğü kursları ile 60 firmanın 700'e yakın işçi talebinin karşılanması hedefleniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren BUTGEM ve İşkur ortaklığında düzenlenecek istihdam garantili düz dokuma operatörlüğü kursları ile 60 firmanın 700'e yakın işçi talebinin karşılanması hedefleniyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv, makine ve metal sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde istihdam garantili kurslar düzenlediklerini belirterek, firmalara istihdam talepleri için BUTGEM'e başvurmaları çağrısında bulundu.

Bugüne kadar farklı sektörlerde gerçekleştirdiği bin 100'ü aşkın kurs programıyla 35 binden fazla kişiyi meslek sahibi yapan BUTGEM, istihdam garantili "düz dokuma operatörlüğü" kurslarına başlıyor. İŞKUR işbirliğinde, "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi" (MEGİP) kapsamında düzenlenecek düz dokuma operatörlüğü kurslarına katılacak kursiyerler BTSO Altıparmak hizmet binasında gerçekleştirilen işçi-işveren buluşması ile belirlendi. Toplam 60 firmanın, 700 kişilik istihdam talebinde bulunduğu proje kapsamında düzenlenen istihdam buluşmasında firma temsilcileri 3 gün boyunca iş arayan vatandaşlarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve donanımda insan kaynağı yetiştirilmesinin Türkiye'nin küresel rekabetçiliğinin artırılması için en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Özellikle pandemi sonrası Türkiye'ye yönelik artan tedarik talebinin karşılanması ve ihracat fırsatının değerlendirilmesi için tüm firmaların hazırlıklı olması gereken bir dönemden geçtiklerini aktaran Başkan Burkay, "Bu konuda yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasının yanı sıra nitelikli insan kaynağının da yetiştirilmesi gerekiyor. BTSO olarak bu doğrultuda, üyelerimizin destekleriyle çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. İş dünyamızın son dönemde sıklıkla dile getirdiği nitelikli eleman sorununa çözüm oluşturabilmek adına BUTGEM'de İŞKUR ile birlikte istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına başladık" dedi. - BURSA

BUTGEM'den istihdam garantili meslekî eğitim

BUTGEM'den istihdam garantili meslekî eğitim

BUTGEM'den istihdam garantili meslekî eğitim

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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