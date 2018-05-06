Butekom'un Testleri Artık Dünyada Geçerli

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) bünyesindeki Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nin, "ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu"na sahip olmasıyla firmaların test sonuçlarının dünyanın her yerinde geçerliliğe kavuştuğunu bildirdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) 13 bin metrekarelik yeni kompleksiyle hizmet veren ve tekstille hazır giyim sektörlerine yönelik bin 220 farklı test yapabilme kapasitesiyle dikkati çeken BUTEKOM'da Türkiye'nin ilk Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi yer alıyor.

Merkezden tekstil sektörünün yanı sıra farklı sektörlerden 13 şehirdeki 120'den fazla firma faydalandı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ünlü markaların tercih ettiği merkez, Ar-Ge çalışmaları için Türkiye'deki birçok üniversiteye de hizmet verdi.

"Test sonuçları dünyanın her yerinde geçerliliğe kavuştu"

Burkay, BUTEKOM'un Ar-Ge projeleriyle üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağladığını, ayrıca merkezin katma değeri yüksek ürünler geliştirdiğini ve laboratuvar hizmeti verdiğini vurguladı.

BUTEKOM için Kalkınma Bakanlığından 7,5 milyon liralık desteğin sağlandığını, İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi için de Kalkınma Bakanlığından 12 milyon liraya yakın destek alacaklarını belirten Burkay, Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi (SETEK) Projesi kapsamında ise Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Fonundan 6 milyon lira destek aldıklarını aktardı.

BUTEKOM'un Türk Akreditasyon Kurumu tarafından uluslararası akreditasyon aldığını vurgulayan Burkay, Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezinin ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu belgesine sahip olduğunu belirterek, "Akreditasyon işleminin tamamlanmasıyla BUTEKOM'un hizmetlerinden faydalanan firmaların test sonuçları dünyanın her yerinde geçerliliğe kavuştu." ifadelerini kullandı.

İki mükemmeliyet merkezi daha kuruluyor

Burkay, BUTEKOM bünyesinde Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezinin yanı sıra iki mükemmeliyet merkezi daha kuracaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"İleri Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi ve Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi'nin de devreye girmesiyle BUTEKOM Ar-Ge yatırımlarına da büyük güç katacak. Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nde tekstil ve kauçuk sektörlerine yönelik yaklaşık bin 200 test yapılıyor. İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'nin devre girmesiyle otomotiv sektörünün ihtiyacı olan yanmazlık testlerinin tümü de burada yapılacak."



BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu da merkezde tekstil, kauçuk, otomotiv, makine ve plastik sanayilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Sektöre yönelik eğitimlerine 2012 yılında başlayan BUTEKOM'un bugüne kadar 200 eğitimle toplam 6 binden fazla kişiye ulaştığına dikkati çeken Hatipoğlu, "BUTEKOM, şimdiye kadar 80'den fazla Ar-Ge projesi gerçekleştirdi. Bu projelerin yarısını TÜBİTAK projesi oluşturuyor. TÜBİTAK projelerinin yanı sıra kalkınma ajansları, KOSGEB ve AB destekli projeler gerçekleştiren merkez, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretime geçişte firmalara rehberlik etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.